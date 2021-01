Trasporta tutte le api dell'alveare sul braccio. Le incredibili immagini dell'apicoltore dominicano.

Spostare una intera famiglia di api non è cosa semplice. Operazione delicatissima, richiede senza alcun dubbio, una certa familiarità. Lo sanno bene gli apicoltori che curano gli alveari tutti i giorni tra mille difficoltà. Deve saperlo bene, però, anche il giovane dominicano che, inforcati gli occhiali da sole, come nulla fosse è stato ripreso lungo una strada della Repubblica Dominicana a passeggio con l'intera famiglia di api appollaiata sul suo braccio. Indubbiamente un metodo stravagante ma, visti i risultati, del tutto funzionale. Visto che la colonia, che gli copre completamente l'arto, sembra non essere disturbata più di tanto dall'insolito trasloco.

Nelle incredibili immagini, diffuse su Instagram da daniirodman e che stanno facendo il giro del mondo, si vede il giovane lavorante ripreso mentre passeggia tranquillo per la strada con il suo carico di migliaia di api. "Come fai a non essere punto da tutte quelle api?" chiede l'autore del filmato. "Sanno che sono il loro padrone", risponde il ragazzo. "E la regina?" Il ragazzo spiega che la tiene delicatamente all'interno del suo pugno. Deve proteggerla così che le api possano seguire entrambi in attesa di arrivare in quella che dovrà essere la loro nuova casa.

