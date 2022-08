Sanna Marin negativa al test anti-droga: la premier finlandese ha pagato l'esame di tasca propria

Sanna Marin non ha assunto alcuna sostanza stupefacente. Lo conferma il test anti-droga a cui la premier finlandese si è sottoposta dopo le aspre ciriche per i video circolati online in cui ballava scatenata ad una festa. Il governo della Finlandia in una nota ha fatto sapere che Marin ha pagato di tasca propria per l'esame. Lo riporta l'agenzia finlandese TT.

La premier, 36 anni, si era sottoposta al test venerdì scorso, dopo aver ripetutamente detto di non essersi mai drogata in vita sua. «Non ho usato droghe, e nient'altro che alcol. Ho fatto cose perfettamente legali. E non sono al corrente che altri abbiano fatto altre cose», aveva detto. L'opposizione aveva chiesto alla premier di sottoporsi al test anti-droga.