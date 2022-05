Dalla politica, alla guerra in Ucraina. Sandra Andersen Eira, ex membro del parlamento Sami norvegese, si è arruolata come medico di guerra nell'esercito di Zelensky. Foto e video delle sue giornate sul campo di battaglia stanno circolando sui social. Ci ha messo appena una settimana a sposare la causa degli ucraini, nonostante non fosse mai stata a Kiev in vita sua. Dopo aver visto le immagini dei bombardamenti, ha contattato la legione internazionale ed è partita. Adesso racconta la sua nuova vita al fronte tramite social e la sua storia sta facendo il giro del mondo.

«Grazie a tutti per il sostegno e le preghiere. Combatto per la libertà e la giustizia», ha scritto, postando una foto che la ritrae in divisa mimetica a Kiev. Sandra ha attirato l'attenzione anche per il suo aspetto. Qualcuno le ha chiesto se, oltre a tutti i social che utilizza, avesse anche un profilo su "Only Fans". «Niente da fare», la sua risposta.

Chi è

Sandra Andersen Eira, nata il 21 giugno del 1986, è cresciuta in un fiordo che si chiama paradossalmente Russenes, per il legame con i commercianti russi che viaggiavano in quell'area. Proviene da una famiglia con una lunga tradizione di pescatori nei mari artici. Arte che ha imparato anche lei e che ha portato avanti (su TikTok il suo nikname è "thearcticfisherman"), prima di dedicarsi alla politica ed entrare nel parlamento Sami, la regione norvegese dove è vissuta per tutta la vita. Lo scorso anno ha partecipato a un documentario intitolato "Sea sister". Sandra è una femminista convinta e prima di combattere per il popolo ucraino, si è battuta per i diritti delle donne. In Ucraina è arruolata in un gruppo internazionale formato da inglesi e americani.