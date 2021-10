«La smetta con il Propofol e cerchi di diventare un padre esemplare per i suoi figli». Con queste parole la Corte distrettuale centrale di Seul ha condannato Lee Jae-yong, l'erede di Samsung, il più grande conglomerato industriale sudcoreano, per uso illegale di stupefacenti, in particolare del Propofol, un forte anestetico largamente usato in campo medico.

LA MULTA

Per Lee, vicepresidente ma numero uno di fatto dell'azienda, il tribunale ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati