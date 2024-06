Samp/T, cos'è e come funziona il sistema missilistico che l'Italia invierà all'Ucraina (ma che non potrà essere usato in Russia)

Alla fine è arrivato l'ok. Come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a "Zapping" su Radio1, l'Italia fornirà presto all'Ucraina il sistema missilistico SAMP/T.

Noto anche come Sistema di Difesa Aerea a Medio Raggio Terrestre (SAMP/T), il sistema di difesa antiaerea di nuova generazione sviluppato congiuntamente da Italia e Francia è progettato per intercettare e distruggere una vasta gamma di minacce aeree, compresi aerei, missili da crociera e missili balistici tattici.

L'invio delle armi in Ucraina

«Per noi è impossibile usare le nostre armi fuori dall'Ucraina. Siamo pronti a inviare altre armi ma è importante usare queste armi dentro l'Ucraina per la difesa, come ad esempio la difesa aerea. Abbiamo inviato i Samp-T ed è possibile inviare altri Samp-T in difesa, ma è importante utilizzare queste armi dentro l'Ucraina per la difesa». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla ministeriale informale Esteri a Praga. «La posizione del governo italiano è molto chiara: l'Italia aiuta e aiuterà l'Ucraina a difendere la propria indipendenza, continueremo ad aiutarla da un punto di vista finanziario e con strumenti militari. È chiaro che non invieremo alcun soldato italiano a combattere in Ucraina e le nostre armi non potranno essere usate fuori dal territorio ucraino, lo impedisce l'articolo 11 della Costituzione. Noi non siamo in guerra con la Russia». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Praga per la ministeriale informale Esteri della Nato, commentando le indiscrezioni pubblicate da Politico secondo cui Joe Biden ha «segretamente» autorizzato l'Ucraina a colpire in territorio russo con armi Usa. «La resistenza degli ucraini, quindi una situazione di stallo, sarà quella che dovrà portare Putin a sedersi al tavolo della pace. Il nostro obiettivo è una pace giusta», ha aggiunto. «Ogni Paese decide in base alle proprie convinzioni e al rispetto delle sue leggi. Noi siamo per difendere l'Ucraina e fornire strumenti di difesa aerea ma non possiamo - perché lo dice la nostra Costituzione - usare le armi aldilà dei confini ucraini».

Il nono pacchetto di aiuti

Quello in cantiere è il nono pacchetto di aiuti militari italiani per l'Ucraina, del quale non si conosce ancora il contenuto: il nostro Paese ha in dotazione cinque batterie di Samp-T più una per l'addestramento, e il governo ne ha già fornita una a Kiev lo scorso anno, in collaborazione con la Francia. Uno dei sistemi antimissile è rientrato nei mesi scorsi dalla Slovacchia dopo la conclusione dell'impegno nell'ambito della missione Nato, mentre un'altra batteria è impiegata in Kuwait nell'ambito dell'operazione Inherent Resolve. Poi ci sono quelli impegnati per la difesa nazionale. E la valutazione da fare è proprio su come non sguarnirla, col G7 in corso ed il Giubileo alle porte. Queste riflessioni, insieme ai meccanismi burocratici, fanno sì che i tempi siano lunghi per fornire nuovi aiuti all'esercito ucraino: l'Italia non vara una nuova tranche di forniture da dicembre dello scorso anno, un ritmo meno serrato rispetto ad altri alleati occidentali. Le armi da Roma - precisano da giorni Tajani e il collega della Difesa Guido Crosetto - sono poi destinate alla sola difesa del territorio ucraino. Perché attaccare in Russia con le armi italiane «è vietato dall'articolo 11 della Costituzione», è l'interpretazione del governo italiano, che si disallinea così dai colleghi di Regno Unito, Francia Canada, Polonia, Paesi scandinavi e baltici. E ora anche da Stati Uniti e Germania, gli ultimi a dare luce verde agli attacchi con le loro armi alle basi in Russia. Per queste scelte, il governo italiano avverte il pericolo di un'escalation: «Basta un piccolo errore per conseguenze nefaste», secondo Tajani. «Noi siamo fermi a difendere l'Ucraina, ma lo siamo anche nel difendere la pace».

SAMP/T, cosa è (e come funziona)

Il cuore del sistema SAMP/T è il missile Aster 30, in grado di intercettare bersagli a distanze superiori a 100 chilometri e ad altitudini che vanno da 50 metri a 20 chilometri. La sua versatilità gli permette di coprire un'ampia area di operazioni, proteggendo siti strategici e formazioni militari da minacce aeree avanzate. Il sistema può tracciare e ingaggiare simultaneamente più bersagli, offrendo una difesa robusta contro attacchi aerei. Il SAMP/T è composto da diversi elementi chiave, inclusi il lanciatore verticale, il radar multifunzione Arabel, il centro di comando e controllo, e, appunto, il missile Aster 30. Questi componenti lavorano in sinergia per rilevare, tracciare e neutralizzare le minacce aeree. La mobilità del sistema consente una rapida dispiegamento in vari teatri operativi, aumentando la flessibilità delle forze armate. Il sistema SAMP/T è il risultato di un'intensa collaborazione tra Italia e Francia, che hanno condiviso costi e competenze tecniche per svilupparlo. Al di là del suo uso da parte di questi due Paesi, il sistema ha attratto l'interesse di altre nazioni per la sua avanzata capacità di difesa aerea e la sua interoperabilità con altri sistemi NATO. La partecipazione di più paesi al progetto evidenzia il riconoscimento del valore strategico del SAMP/T nel contesto della difesa europea.

Tajani: «Potranno essere usati solo in Ucraina»

«Non vogliamo la guerra e non vogliamo l'escalation. La Nato non ha deciso interventi in territorio russo, né vicino né lontano dal confine. Sono i singoli Paesi che decidono» e «gli Usa hanno autorizzato l'uso di armi americane soltanto contro uno sito, quindi bisogna stare molto attenti perché noi lavoriamo per la pace, diciamo che usiamo le armi italiane - che non sono talmente tante per fare chissà cosa - per combattere i russi in territorio ucraino. Quando ci saranno i Samp-T che sono strumenti di antiaerea si potranno utilizzare in territorio ucraino». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Retequattro. «I missili a gittata di 200 km si possono usare contro le basi russe in Donbass e Crimea e nei territori occupati dalla Russia che non sono riconosciuti come territorio russo», ha aggiunto Tajani. «Non c'è nessuna decisione della Nato, non siamo isolati nella Nato», ha sottolineato il ministro.