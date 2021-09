Migranti, incendio in un campo sull'isola di Samos

A poche ore dall'inaugurazione della nuova struttura "chiusa" destinata ai migranti, un vasto incendio è scoppiato in un campo a Vathy, sull'isola greca di Samos. Lo riferiscono fonti ufficiali. Vathy è la località dove proprio ieri è stata inaugurata la nuova struttura che ha suscitato proteste dei richiedenti asilo e delle ong per le sue misure di sicurezza giudicate eccessive. Secondo samos24.gr l'incendio, di vaste proporzioni, è scoppiato in un campo diverso dalla nuova struttura: i migranti che vi alloggiano devono essere trasferiti entro il 30 settembre nel nuovo centro.

Il campo era stato già evacuato

Il sindaco di Samos, Giorgos Stantzos, ha detto alla Afp che il vecchio campo dove è scoppiato l'incendio era già stato completamente evacuato, ma che molti migranti si trovavano in un parcheggio in prossimità dello stesso campo. A Samos, la "bidonville" di Vathy ha ospitato in condizioni molto degradate circa 7.000 richiedenti asilo nel periodo tra il 2015 e il 2016 e circa 300 persone vivevano ancora là. Hanno però accettato il trasferimento da domani nella nuova struttura chiusa e controllata.