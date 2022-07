Samantha Cristoforetti, la felicità spaziale per la prima passeggiata in orbita. Le prime vere foto dell'Eva. I record

Samantha Cristoforetti, le prime foto della prima passeggiata spaziale di un'europea. Le prime foto della felicità spaziale dell'astronauta italiana che ha finalmente toccato il cielo con un dito realizzando a 45 anni il sogno "spaventosamente improbabile" (sua definizione) che l'ha accompagnata fin dall'infanzia sotto le volte stellate delle montagne trentine.

APPROFONDIMENTI PERSONE Samantha Cristoforetti, le prime foto della prima passeggiata... IL RECORD IN ORBITA Samantha Cristoforetti, missione compiuta: prima storica passeggiata... PERSONE Samantha Cristoforetti, diretta live streaming oggi dalle 16 della... SPAZIO E CINEMA Samantha Cristoforetti in canottiera e culotte sfida Sandra Bullock:... SPAZIO Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana: «Gravity,... INVISTA Passeggiata spaziale per Samantha Cristoforetti, è la prima donna... HOME Gli errori del film Gravity smascherati dall'astronauta Samantha...

C'è voluta quasi una settimana, ma ecco le prime vere foto dell'Eva (Attività extra veicolare) effettuata il 21 luglio: "vere" perché finora ci si era accontentati di nebulosi fermo-immagini ricavati da sgranati video che peraltro riprendevano per quasi tutte le 7 ore 5 minuti solo il collega Oleg Artemeyev (tuta Orlan righe rosse, alla sesta Eva). Una insistita preferenza: la regia di questa "passaggiata" era di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, e finora, così notidamente, della Cristoforettti avevamo visto solo le mani impegnate a trafficare su braccia robotiche, nanosatelliti e quadri di comando.

Adesso invece Agenzia spaziale europea e Nasa hanno diffuso le foto spettacolari della “manutenzione” alla stazione spaziale internazionale effettuata da Samantha Cristoforetti (tuta russa con righe blu) e il cosmonauta Artemeyev, che è anche deputato alla Duma per il partito conservatore “Russia Unita” di Putin (e non lo nasconde). Ecco le foto.

Sono foto magnifiche come tutte quelle che riprendono un astronauta appeso all'orbitra terrestre, solo la tuta a dividerlo del nero cosmico o dall'abbacinante bagliore del sole,

Ma ce n'è anche un'altra che merita di essere sottolineata: è un primo piano di Samantha Cristoforetti, madre di una bambina e di un bambino, che indossa la tuta blu "di sopravvivenza" con cuffia, ovvero di quella veste attillata trapuntata da 80 metri di tubicini che mantengono il corpo a temperatura normale anche se fuori, nello spazio, ci sono 100 gradi oppure meno 150 gradi a seconda dell'esposizione.

La felicità dell'astronauta italiana è contagiosa: fra pochi minuti uscirà dal portellone dell'Iss e fluttuerà in orbita attorno alla stazione spaziale. Una "passeggiata" così è il massimo per un astronauta: di più c'è solo il mettere il piede sulla Luna, un privilegio toccato finora solo a 12 uomini.

In attesa allora di tornare sulla Luna, la passeggiata spaziale è la massima meraviglia possibile: solo la tuta a dividerti dallo spazio, la possibilità di guardare a 360 gradi il cosmo, sotto i piedi o sopra la testa la Terra che scorre velocissima, a 400 chilometri di distanza e a 28.800 chilometri orari. Il massimo.

I record

E poi nessuna europea aveva mai fatto una passeggiata spaziale e del resto su 240 fra astronauti, cosmonauti e taikonauti che hanno fatto Eva (su 605 andati in orbita) le donne fino al 21 luglio erano state solo 17. Un altro primato per l'astronauta trentina, insomma, alla sua seconda esperienza nello spazio: la missione Minerva dell'Esa con la collaborazione dell'Agenzia spaziale italiana è iniziata il 27 aprile e terminerà in settembre a meno che, notizie dell'ultim'ora, non sconfini in ottobre per questioni di traffico di mavicelle passeggeri e cargo.

Per di più la Cristoforetti, settima astronauta italiana è stata la prima non russa a usare la tuta spaziale Orlan.

Today’s spacewalk is not only @AstroSamantha’s first, but also the first spacewalk ever conducted by a European woman. Congratulations, Samantha 👩‍🚀

Watch her and Oleg Artemyev’s spacewalk progress on #ESAwebTV: https://t.co/MOerLov5Zr#MissionMinerva pic.twitter.com/M0hmF1GjFi — Human Spaceflight (@esaspaceflight) July 21, 2022

Artemyev and Cristoforetti work to install the European Robotic Arm adapter on the Poisk module for future spacewalk operations. 🦾 pic.twitter.com/jc8BLYUpN2 — International Space Station (@Space_Station) July 21, 2022

Paolo Ricci Bitti

Today at 15:00 BST/16:00 CEST @AstroSamantha and Oleg Artemyev will conduct a spacewalk to work on platform installation, nanosatellite release, and the #EuropeanRoboticArm.

Watch along on #ESAwebTV from 14:30 BST/15:30 CEST 👉 https://t.co/MOerLov5Zr #MissionMinerva pic.twitter.com/PRIVhPrtjh — Human Spaceflight (@esaspaceflight) July 21, 2022

.@AstroSamantha & Oleg Artemyev have reentered the @Space_Station, and will now take off their spacesuits.



Thank you for following along today. You can keep up to date with Samantha’s ongoing #MissionMinerva via her #Twitter, #TikTok or on our website 👉 https://t.co/EmxWXzhBYg pic.twitter.com/viQvLuh7sv — Human Spaceflight (@esaspaceflight) July 21, 2022

Qui il video in cui si scorge il volto di Samantha Cristoforetti