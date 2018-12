Salvini in Israele definisce terroristi Hezbollah: «Preoccupazione e imbarazzo» al ministero della Difesa

«Preoccupazione» e «imbarazzo» trapelano tra i corridoi del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito del post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito Hezbollah come dei

terroristi islamici

. «Non vogliamo alzare nessuna polemica - afferma una fonte autorevole -

ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a Sud nella missione Unifil, lungo la blue line. Questo perché il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell'area. Tra l'altro l'Onu la sua parte la sta già facendo, c'è una missione, si chiama Unifil, da oltre 12 anni, e il comando è oggi sotto la guida italiana per la quarta volta». «Tra l'altro - si apprende sempre in ambienti della Difesa - l'Onu la sua parte la sta già facendo, c'è una missione, si chiama Unifil, da oltre 12 anni, e il comando è oggi sotto la guida italiana per la quarta volta».

Poco più tardi è arriva la replica di Salvini da Gerusalemme: «Non capisco lo stupore per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano, non penso si faccia per andare a fare la spesa».

