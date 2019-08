Papà eroe salva una donna che voleva lanciarsi da un ponte: dopo pochi giorni si toglie la vita

di Federica Macagnone

Nel quartiere di Stoke-on-Trent, in Inghilterra , nessuno può credere a ciò che è successo. Nessuno riesce a immaginare che un uomo come come Alan 'Azzer' Mattocks, 49enne padre di tre bambini, così pieno di vita e sempre disposto ad aiutare anche chi non conosceva, potesse pensare di togliersi la vita.Alan è stato trovato morto nel giardino della sua casa di Stoke-on-Trent la mattina del 28 luglio dopo aver trascorso una serata fuori con sua moglie. Appena 19 giorni prima aveva salvato una donna che voleva suicidarsi da un ponte: l’aveva vista su un cavalcavia della A50 e si era precipitato verso di lei, evitando la tragedia. Da quel momento tutti lo consideravano un eroe, ma nessuno era mai riuscito a comprendere che dietro quei sorrisi il male di vivere lo stesse travolgendo.Nemmeno la famiglia, alla quale era legato in modo viscerale, era riuscita a capire cosa succedeva nella sua testa. «La mia vita è sconvolta - ha detto la moglie Dawn, 46 anni - Non pensavamo soffrisse di problemi di salute mentale, ma ovviamente c'era qualcosa. Siamo stati fuori la sera prima. Non avevo idea che qualcosa lo turbasse. Andava tutto bene. Non lo ritenevamo capace di una cosa del genere. Era un padre devoto e un membro molto popolare della comunità. Più di 50 persone si stavano organizzando per andare in Marocco per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Lui era disposto a fare qualsiasi cosa per chiunque. Viveva per aiutare le persone. Era sempre l’anima delle feste. Era il mio migliore amico. Mi adorava, e adesso mi manca così tanto».In onore di Alan, che era un appassionato di Star Wars , molti amici si sono fatti il tatuaggio di Chewbacca per ricordarlo. La sorella di Dawn, Liz Pearce, di 44 anni, ha aggiunto: «I miei figli sono devastati. Abbiamo tutti il cuore spezzato. Fa male pensare che non abbia voluto parlare dei suoi problemi con nessuno di noi. Voglio fare un appello a chi sta attraversando un periodo difficile: parlatene con i vostri cari, vi aiuteranno».