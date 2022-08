Salman Rushdie accoltellato a New York durante una conferenza: arrestato l'aggressore

Salman Rushdie, lo scrittore indiano naturalizzato britannico di 75 anni, è stato aggredito a New York mentre stava tenendo una conferenza. Lo riporta un giornalista dell'Associated Press presente sul posto secondo il quale un uomo è salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore e lo ha preso a pugni o a coltellate. Rushdie stava intervenendo in un centro per le arti sul Lago Erie, a Ovest di New York. Il tema della sua conferenza verteva sugli Stati Uniti come «asilo per scrittori e altri artisti in esilio, e come casa per la libertà di espressione creativa».

Le riprese video girate all'interno dell'auditorium mostrano scene caotiche mentre le persone si precipitavano sul palco per aiutare Rushdie. Le immagini lo hanno mostrato steso per terra, mentre riceveva la rianimazione cardiopolmonare dai membri del pubblico. Lo scrittore è stato trasportato in ospedale in elicottero. Una foto scattata subito dopo l'aggressione mostra un agente della sicurezza con le mani sul petto di Rushdie mentre un altro gli tiene le gambe sollevate in aria.

La polizia sta investigando sull'attacco e ha fermato un uomo. In un comunicato riferisce che l'aggressione è avvenuta intorno alle 11 del mattino. «Un uomo sospetto è salito sul palco e ha aggredito Rushdie e un intervistatore. Rushdie ha riportato un'apparente ferita da taglio al collo ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale della zona. Le sue condizioni non sono ancora note. L'intervistatore ha riportato una lieve ferita alla testa. Un agente di Stato assegnato all'evento ha immediatamente preso in custodia il sospettato. L'ufficio dello sceriffo della contea di Chautauqua ha assistito alla scena».

Salman Rushdie diventò famoso in tutto il mondo con il suo libro «I figli della mezzanotte» nel 1981. Ma lo scrittore anglo indiano è stato anche uno dei primi intellettuali accusati di blasfemia contro l'Islam.

La taglia dei musulmani sulla sua testa

L'odio nei suoi confronti è scaturito da un suo libro satirico. Si tratta del volume "I versetti satanici" che è stato bandito in Iran dal 1988. Molti musulmani lo considerano blasfemo. In numerosi paesi musulmani vi furono manifestazioni di protesta, con copie del libro bruciate in pubblico e librerie devastate. Un anno dopo la sua pubblicazione nel Regno Unito, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, emise una fatwa, o editto, invocando su Radio Teheran la morte di Rushdie. Era stata inoltre offerta una taglia di oltre 3 milioni di dollari per chiunque lo uccidesse. La fatwa è una condanna a morte a tutti gli effetti e Rushdie è stato costretto a vivere nove anni nascosto sotto la protezione dei servizi britannici. Nel 2005, la fatwa fu rinnovata dall'attuale leader spirituale iraniano, Ayatollah Ali Khamenei.

Nel 2021 Twitter ha sospeso in modo permanente l'account apparentemente collegato a Khomeini. L' account ritenuto legato alla Guida suprema iraniana aveva pubblicato immagini e minacce che includevano Donald Trump (si vedeva l'ex presidente degli Stati Uniti giocare a golf con l'ombra di un aereo e la scritta in farsi: "La vendetta è certa"). Lo stesso account aveva pubblicato in precedenza anche pezzi di discorsi e contenuti ufficiali di Khamenei. Tuttavia, un portavoce di Twitter ha dichiarato all'AP che l'account era falso, ma non ha specificato come siano arrivati a capire che fosse un profilo fake.

Quell'ordine emanato dall'ayatollah contro Rushdie è stato comunque preso alla lettera. E anche chi ha svolto un lavoro editoriale su quel libro, che sia di divulgazione o di semplice traduzione è stato colpito dallo stesso editto. Come dire: esistono ancora degli indici di libri proibiti. Esistono ancora dei libri all'indice. Il traduttore giapponese del romanzo, Hitoshi Igarashi, è stato trovato ucciso nel 1991. Anche il traduttore italiano, Ettore Capriolo è stato accoltellato, sempre nel 1991. E pure William Nygaard, l'editore della versione norvegese raggiunto da colpi d'arma da fuoco.