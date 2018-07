Sacerdote ucciso in Camerun, è il secondo parroco ammazzato in una settimana

Ancora un sacerdote ucciso in Camerun. Si tratta di Alexander Sob Nougi, che era parroco a Bomaka, un quartiere di Buea, e segretario per l'educazione cattolica della diocesi. I fatti sono avvenuti ieri lungo la strada tra Buea e Muyuka. Lo riferisce l'Osservatore Romano.Contrastanti le versioni sulla dinamica dell'uccisione: alcuni testimoni indicano che il sacerdote sarebbe stato colpito accidentalmente da una pallottola vagante dell'esercito impegnato in uno scontro con separatisti anglofoni. Altre fonti affermano invece che i soldati lo avrebbero colpito intenzionalmente. Il sacerdote è la seconda vittima delle forze militari camerunesi in una settimana. Il 14 luglio scorso infatti un pastore proveniente da Accra, nel Ghana, era stato ucciso nella città di Batibo, nel nord ovest del paese.