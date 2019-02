Ex sacerdote di 79 anni sposa modello di 25: «L'amo e non è giusto definirlo toy boy»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspirante modello e autista di furgoni, Florin Marin, 25 anni, è sempre più felice dopo il matrimonio con l'ex diacono Philip Clements, che di anni ne ha ben 54 più di lui: è insomma sulla soglia degli 80. Dopo il fatidico sì nel 2017 a Dover, nel sud dell' Inghilterra , culmine di un lungo fidanzamento, la coppia ha avuto qualche alto e basso, ma ora si appresta a celebrare l'anniversario in grande allegria, senza curarsi di di difenisce toy boy il giovane che continua a lavorare al volante restando per lunghi periodi lontani dall'ex religioso, ugualmente immune alla critiche per questa relazione che non passa certo inosservata e che è nata su una piattaforma web per cuori soli.Dice Clements: “E' la mia prima vera relazione da quando ho lasciato la Chiesa: ne sono poprio innamorato anche grazie al suo senso dell'umorismo davvero fantastico. E' un rapporto che mi ha ringiovanito". E Marin: “Con Philip ho scoperto la Storia, lui è preparatissimo e lo ascolterei per ore mentre racconta dell’Epoca vittoriana e della Seconda guerra mondiale. E poi piace a entrambi viaggiare, mangiare e bere bene: in vacanza ci divertiamo un sacco".