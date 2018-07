Paura sul volo Ryanair: cabina depressurizzata, 33 passeggeri in ospedale

E' fra le circostanze più "mimate" dalle hostess nelle indicazioni per le emergenze in volo: l'uso delle maschere a ossigeno che "piovono" dal soffitto in caso di depressurizzazione della cabina. Un volo Ryanair è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Germania per la depressurizzazione della cabina.



L'aereo, partito nella serata di venerdì da Dublino e diretto nella località croata di Zara, è atterrato a Hahn, non lontano da Francoforte. Tra le 189 persone a bordo, riferisce l'agenzia Dpa, 33 sono state condotte in ospedale per controlli di routine.

