​​Operaio gli chiede di non dare i soldi agli italiani, il premier olandese Rutte: «No, no, no»

Un video in apparenza contro gli italiani, destinato a far discutere, diffuso da alcuni giornalisti. La clip mostra mostra il primo ministro dei Paesi Bassi (appartenente al Partito popolare per la libertà e la democrazia), Mark Rutte, impegnato in una visita a un sito dedicato alla raccolta dei rifiuti. Uno degli operai, da lontano, gli ha gridato: «Per favore non dia i nostri risparmi agli italiani e agli spagnoli...». E Rutte, ripreso di spalle nel video, ha replicato: «No, no, no», per poi allontanarsi. Le immagini sono state girate da Nederlandse Omroep Stichting, una delle aziende pubbliche che compongono la radiotelevisione di stato olandese.

LEGGI ANCHE --> Fase 2, scontro Lega-Fratelli d'Italia su "occupazione" del parlamento. Domani Conte in Aula

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

'Please! do not give the Italians and Spanish the money!'

Rutte: 'No, no, no'.

Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4

— Pablo Pérez (@PabloPerezA) April 29, 2020