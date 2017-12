Russiagate, l'ex consigliere di Trump confessa: «Ho mentito all'Fbi sui contatti con Mosca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di false dichiarazioni per aver mentito agli agenti Fbi sui suoi contatti sulla Russia. Lo ha detto lo stesso Flynn in tribunale.Flynn è accusato di aver rilasciato false dichiarazioni agli agenti Fbi sui suoi contatti con la Russia e in particolare sul suo incontro con l'ambasciatore russo negli Stati Uniti. Le accuse rientrano nelle indagini sul Russiagate, che vede alcuni membri della campagna elettorale di Trump e del governo del presidente accusati di aver avuto contatti con funzionari del Cremlino - guidate dal procuratore speciale Robert Mueller. Flynn - già licenziato da Trump - aveva mentito sia all'Fbi sotto giuramento che al vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, sostenendo di non aver avuto alcun contatto con l'ex ambasciatore russo Sergey Kislyak.Flynn sarebbe anche pronto a testimoniare contro Trump. Lo riporta la tv Abc citando alcune fonti, secondo le quali l'ex consigliere potrebbe dire che Trump gli avrebbe chiesto di contattare i russi.Trump e i suoi legali hanno appreso di Flynn dai media americani. Il nuovo sviluppo sul Russiagate piomba sulla Casa Bianca mentre la riforma delle tasse si è fermata in Senato, dove i repubblicani stanno incontrando difficoltà e ancora non hanno i numeri necessari per l'approvazione.Sono due i colloqui tra l'ex consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump e l'ex ambasciatore russo finiti nel mirino del procuratore speciale che indaga sul Russiagate. Due incontri avvenuti il dicembre scorso durante la transizione presidenziale e sui quali Flynn avrebbe mentito all'Fbi. Nel primo colloquio incriminato l'ex generale avrebbe fatto pressioni sull'ambasciatore russo per aiutare gli Usa e Israele ad "uccidere" in Consiglio di icurezza una risoluzione di condanna degli insediamenti in territorio palestinese. Nella seconda conversazione Flynn avrebbe invece chiesto a Mosca di evitare una escalation nei rapporti con Washington, in risposta alle sanzioni verso la Russia annunciate dalla amministrazione Obama. Sanzioni legate alle interferenze del Cremlino sulle elezioni presidenziali americane.