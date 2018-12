LEGGI ANCHE

Il giudice distrettuale americano William Pauley III ha precisato, nella sentenza di condanna a tre anni di carcere dell'ex avvocato di Donald Trump Michael Cohen, che questi ha ammesso di aver effettuato i versamenti illegali «in coordinamento e sotto la direzione di Individuo uno» (la formula impiegata nell'indagine per indicare il presidente americano).

Cohen ha ottenuto una pena inferiore a quella prevista dalle linee guida del ministero della giustizia per i reati contestatigli (da 4,5 a 5,2 anni). Prima della sentenza aveva detto al tribunale che nella sua «fedeltà cieca» sentiva come un suo dovere nascondere le «malefatte» del presidente.

Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato a tre anni di prigione da un tribunale di New York. Lo hanno riferito i media americani, secondo cui Cohen è stato condannato per aver evaso il fisco (1,4 milioni di dollari), mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la legge elettorale sul finanziamento.