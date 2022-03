Ucraina, cosa è la "Z" dei russi? Dai social alle magliette, l'esercito pro-Putin si riunisce sotto la svastica del nuovo millennio

Mentre migliaia di persone per la seconda domenica consecutiva hanno protestato contro la guerra e sono finite in galera (bambini e 80enni compresi), in Russia c'è "un esercito" di uomini e donne che sostengono a spada tratta Putin contro l'Ucraina. Si fanno riconoscere, affrancandosi sotto la "Z", il simbolo distintivo disegnato sui tank invasori, che stanno combattendo contro l'esercito ucraino.

APPROFONDIMENTI MONDO Ucraina, cosa è la "Z" dei russi?L'esercito... L'ANALISI Ucraina-Russia, il doppio filo dei mediatori dal fronte siriano... GUERRA Ucraina, a Mariupol bombe sui civili in fuga. Mosca punta Odessa MEDIAZIONI Ucraina, Macron e Erdogan chiamano Putin: «Cessate il fuoco in... FINANZA Banche russe guardano a Cina dopo sospensione carte Visa e Mastercard FINANZA Petrolio sfiora 140 dollari vicinissimo a record. Russia accerchia... IL CASO Russia, iniziati i preparativi per la «disconnessione da... LA GIORNATA Ucraina diretta, Mosca dichiara la tregua. Ucraina: no a corridoi... L'INTERVISTA Ucraina, il generale Bertolini: «Putin ha già il... RUSSIA Ucraina, russi in piazza contro la guerra: la polizia arresta...

Sui social, ma anche sulle macchine o semplicemente sulle magliette, chi sta con il presidente mette una "Z" in bella mostra, per rivendicare il sostegno alla battaglia. E da più parti viene già definita la svastica del nuovo millennio.

Ginnasta russo sul podio con la "Z" sul petto mostra il sostegno a Putin

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Dai badge dei nemici alle Z nei nomi social

Ieri Ivan Kuliak, ginnasta russo che ha gareggiato nella Coppa del mondo a Doha, è salito sul podio mostrando la "Z" sul body da gara. Al suo fianco, sul gradino più alto, c'era l'ucraino Illia Kovtun. È stato uno dei gesti più plateali di questi giorni, ma sono tantissime le dimostrazioni di supporto allo zar. Sui social chi è al suo fianco ha inserito la "Z" in maiuscolo nei nomi. I militari, oltre ad averla disegnata sui mezzi dell'invasione, la rappresentano con i badge rubati agli ucraini uccisi.

I sostenitori dell'invasione l'hanno disegnata sulle proprie macchine in Russia, ma non è difficile trovarla anche in altri Paesi. La usano i neo-nazisti, quasi tutti con Putin e le sue ragioni di guerra. Un asilo ha schierato i bambini a forma di "Z" e ha scattato una foto dall'alto, mettendola sui social. E anche su Telegram i gruppi pro Russia sono riconoscibili grazie alle "Z". Quasi un segno del regime, come la svastica 70 anni fa.

Cosa significa la Z?

La Zeta apparsa sui tank russi è stato il simbolo di riconoscimento di un'invasione imminente. Secondo gli analisti di guerra, è un modo per non confondere i mezzi nemici da quelli amici. Così, quando i più attenti hanno notato le "Z", è stato chiaro che qualcosa di terribile stava per succedere. Per quanto riguarda il suo significato non c'è una versione ufficiale. Secondo la lettura più riportata, rappresenta la vittoria: "za pobedu" significa, infatti, letteralmente "per la vittoria".