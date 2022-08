Russia, l'Unione europea verso il blocco dei visti: la nuova sanzione contro la guerra di Putin

Blocco ai viaggi e ai soggiorni dei russi in Europa. Sarebbe questa l'ennesima sanzione pronta a partire contro la Russia e contro la sua guerra all'Ucraina. L'Unione europea sarebbe pronta a sospendere l'accordo sui visti con Mosca. Lo riporta il 'Financial Times', citando funzionari europei.

Secondo il quotidiano finanziario britannico, i ministri degli Esteri dell'Unione, già nella riunione in programma la prossima settimana a Praga, sosterranno la sospensione dell'accordo di facilitazione dei visti tra Ue e Russia.

Una richiesta venuta da molti Paesi europei, per impedire ai cittadini russi di recarsi in Europa con visti turistici. Se infatti - spiega il 'Financial Times' - alcuni Paesi, come Repubblica Ceca e Polonia, hanno smesso di rilasciare i visti, dopo l'invasione dell'Ucraina, altri hanno continuato a farlo, consentendo così ai russi di viaggiare ovunque nell'area Schengen.

L'accordo sui visti tra Ue e Russia è già stato parzialmente sospeso a fine febbraio, ma una sospensione più ampia renderebbe ai russi più complicato, più costoso e più lungo richiedere ogni tipo di visto per l'Unione europea.