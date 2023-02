Coppia russo-ucraina si conosce online e si trasferisce in Serbia: «Il nostro amore oltre la politica e la guerra»

Lei è ucraina e lui russo. Il loro amore è sbocciato online, ma con i loro Paesi in guerra, le probabilità di portare avanti la loro relazione sembravano diminuire ogni giorno di più. Tuttavia, non ci è voluto molto perché la giovane coppia superasse le difficoltà.

Maria Vyhivska e Iuri Kurochkin, oggi entrambi ventitreenni, si sono innamorati giocando a un videogioco online. Ma l'invasione della Russia minacciava di far naufragare la loro relazione prima ancora che prendesse il via. I due hanno voltato coraggiosamente le spalle all'inimicizia di guerra che pervadeva le loro terre d'origine e hanno scelto di stare insieme. Vyhivska viveva a Zvyagel, vicino alla capitale ucraina Kiev, e Kurochkin a San Pietroburgo, in Russia. Nonostante la distanza apparentemente insormontabile, la coppia non si è arresa. «Non è stato difficile», ha detto Vyhivska, sorridendo. «Non ho avuto paura, per niente. Sono felice. Perché sono amata».

Un amore più forte delle bombe

Kurochkin ha ricordato come la coppia abbia iniziato a fare progetti per incontrarsi di persona. «È stato un anno fa... Ho iniziato a organizzare il mio passaporto internazionale, per visitare Maria in Ucraina», ha ricordato Kurochkin. «L'ho finito a gennaio e, come sapete, a febbraio è iniziata la guerra che ha mandato all'aria tutti i nostri piani». Sembrava che tutte le speranze di incontrarsi fossero svanite in seguito all'attacco russo in Ucraina, che ha attirato la condanna mondiale e ha visto milioni di rifugiati ucraini uscire dal Paese.

Vyhivska e Kurochkin stavno per lasciarsi. Lei si è tarsferita in Repubblica Ceca subito dopo l'inizio della guerra, mentre lui è rimasto a casa in Russia. Ma non si sono arresi. Hanno iniziato a valutare «alcune opzioni per vivere insieme«, ha detto Kurochkin. La risposta si rivelò essere la Serbia, una nazione slava nei Balcani che rimaneva amica della Russia e dove i russi potevano entrare senza visto. La capitale della Serbia, Belgrado, fu il luogo in cui Vyhivska e Kurochkin si incontrarono per la prima volta. «Sono arrivato in Serbia il 27 aprile e l'ho aspettata per diversi giorni», ha raccontato.

Il tanto atteso incontro

«Lei è arrivata dalla Repubblica Ceca e ci siamo incontrati alla stazione centrale degli autobus». Lui era tutto ciò che lei immaginava, ha detto Vyhivska. «C'è stato un momento di incredibile gioia», ha detto. «Ho viaggiato per 16 ore e non ho dormito, non potevo dormire. Così sono scesa dall'autobus e sono caduta tra le sue braccia».

La loro nuova vita insieme è iniziata in quell'istante. La prima dimora è stata un ostello, prima che la coppia trovasse un piccolo appartamento in un sobborgo di Belgrado. Hanno svolto diversi lavori mentre proseguivano gli studi di informatica online in un'università di San Pietroburgo. La vita insieme non è stata priva di problemi.

Lo scorso luglio gli estremisti filorussi in Serbia hanno disegnato un'enorme Z - simbolo dell'invasione russa - sul loro edificio e alcuni assalitori hanno fatto irruzione nel loro appartamento. Sono stati anche attaccati da un gruppo di teppisti, ha detto Kurochkin.

Si stima che nell'ultimo anno siano arrivati in Serbia 200.000 russi e circa 20.000 ucraini. Molti russi hanno avviato attività commerciali nel Paese balcanico, che si è rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia nonostante voglia entrare a far parte dell'Unione Europea.