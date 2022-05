Tre mesi di guerra. L'Ucraina e la Russia combattono nel Donbass e, nonostante l'eroica resistenza, l'esercito di Putin continua ad avanzare inesorabilmente. Secondo quanto riporta Forbes, dal 2014 i russi hanno occupato così tanta terra ucraina, che la sua superficie totale supera i territori combinati di Ungheria e Bulgaria. Il 23 febbraio, giorno precedente all'invasione, i metri quadrati sotto il controllo di Mosca erano 43.300 (il totale ammonta a 603.548 mq), ossia il 7% del Paese. Oggi, 24 maggio, l'area è (quasi) triplicata ed è stimabile al 20%. La Russia controlla la Repubblica autonoma di Crimea, parti delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia e la città di Sebastopoli.

Putin, alti dirigenti del Cremlino vogliono sostituirlo. Si pensa al sindaco di Mosca come possibile successore

Guerra, pioggia di razzi incendiari per «colpire i civili». Ucraina accusa la Russia: «Tecnica della terra bruciata»

Nella sua inchiesta Forbes ha raccolto (numeri alla mano) tutti i danni creati dalla guerra in Ucraina. In totale, secondo la Kyiv School of Economics, solo le perdite dirette dovute ai danni alle infrastrutture fisiche hanno raggiunto i 97,4 miliardi di dollari al 19 maggio. Di questo importo, il 35% ricade sulla distruzione di edifici residenziali, il 32% sulle autostrade, l'11% su beni di imprese, il 7% su aeroporti civili. Dato il tasso di crescita medio degli infortuni a maggio (3 miliardi di dollari a settimana), la perdita al 24 maggio può essere stimata in circa 100 miliardi di dollari.

It looks like the Ukrainian military has decided to cede the towns of Myronivsky and Svitlodarsk and retreat northwest to more reliable defense lines due to extreme Russian pressure in the Popasna-Bakhmut-Severodonetsk area.

The status of the Vuhlehirska power plant is unclear. pic.twitter.com/ThEbuRSTGF

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 24, 2022