Il capo delle forze armate del Regno Unito afferma che la Russia sta perdendo in Ucraina, offrendo così una valutazione dello stato del conflitto assai diversa da quella della propaganda del Cremlino. «Mosca sta fallendo e il mondo libero sta trionfando», ha detto mercoledì l'ammiraglio Sir Tony Radakin, capo dello staff della difesa britannica, durante un discorso al think tank del Royal United Services Institute a Londra.

Si stima che la Russia abbia subito finora circa 100.000 vittime durante la guerra, un numero sorprendente in meno di un anno di combattimenti. Oltre ai problemi di manodopera, che il presidente russo Vladimir Putin ha cercato di affrontare attraverso una parziale mobilitazione militare che non è andata bene, le forze dello zar stanno anche esaurendo attrezzature e munizioni adeguate.

«Lasciatemi dire a Putin quello che i suoi stessi generali e ministri hanno probabilmente troppa paura di dire: Mosca deve affrontare una grave carenza di munizioni di artiglieria», ha aggiunto Radakin, spiegando che questo significa che «la loro capacità di condurre con successo operazioni offensive di terra sta rapidamente diminuendo». Putin ha pianificato uno scontro rapido, ma oramai «l'armadio è vuoto», ha continuato Radakin, facendo eco ai funzionari statunitensi che hanno sottolineato che la Russia sta esaurendo le sue munizioni più velocemente di può riempirli.

La Russia ha perso poi gran parte del territorio che era riuscita ad occupare nei primi giorni dell'invasione. Una controffensiva ucraina iniziata nei mesi scorsi ha visto l'esercito russo perdere terreno, anche nei territori che Putin ha illegalmente annesso. A novembre, le forze di Mosca si sono ritirate da Kherson , la prima grande città ucraina conquistata dopo il conflitto. L'alto ammiraglio britannico ha riconosciuto anche «l'ingegnosità, il coraggio e la determinazione dell'Ucraina», così come la coalizione che si è formata per sostenere Kiev.

Last night I delivered my Annual @RUSI_org Lecture, outlining my confidence in the extraordinary global response to Russia’s aggression and the role the Armed Forces must play to protect the nation and help it prosper. #CDSLecture22

https://t.co/lU6I3da9JF

— Chief of the Defence Staff 🇬🇧 (@AdmTonyRadakin_) December 15, 2022