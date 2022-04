I font Times New Roman e Arial non sono più disponibili in Russia: la sanzione che complica la scrittura dei documenti ufficiali

C'è chi sorride e alza le spalle quando viene a sapere che la guerra in Ucraina ha inibito l'uso di parole o marchi per punire la Russia. Dopo le sanzioni al vocabolario dei cocktail (non potete più bere un Moscow mule bensì un Kiev mule) arrivano i cartellini rossi dei font. Ci sono i proprietari di alcuni caratteri tipografici che hanno disabilitato ai russi le loro lettere dell'alfabeto.

APPROFONDIMENTI ROMA Lancio di vernice rossa contro l'ambasciata russa a Roma ROMA Roma, maestra choc: «Disegnate i compagni che volete vedere... LA STORIA Putin, il mega yacht di 140 metri (da 700 milioni di dollari) a... LAMPI Londra capitale mondiale dei miliardari, ma molti non sono inglesi NOVITA' Nuovo logo Barilla, l'azienda di pasta cambia dopo 66 anni:...

Si tratta di stili tipografici anche abbastanza famosi e molto usati: Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma e Helvetic. Questi caratteri sono diventati non disponibili per i russi per decisione dei relativi detentori del copyright.

Quando si cerca di aprire una pagina con il catalogo da indirizzi IP russi, infatti appare un messaggio di divieto di accesso.

La società americana Monotype, proprietaria dei diritti sui font Times New Roman e Arial, ha chiuso l'accesso alla sua libreria per gli utenti russi. Il portavoce di Monotype ha confermato la notizia all'agenzia di stampa statale russa TASS il 14 aprile.

Il portavoce dell'azienda ha detto alla TASS: «Mi dispiace dire che, considerando le attuali circostanze delle sanzioni e delle relazioni internazionali con la Russia, non siamo in grado al momento di gestire alcuna relazione commerciale con le aziende russe o le loro filiali. Continueremo a tenere d'occhio la situazione e ad aggiornare la nostra politica di conseguenza». Avvocati ed esperti hanno detto al giornale Vedomosti che il diniego di accesso non influenzerà gli utenti ordinari di Internet in Russia, ma le case editrici e le aziende coinvolte nella produzione di software per computer potrebbero non essere in grado di utilizzare i font nel prossimo futuro. Il blocco può anche essere evitato usando una VPN.

La legge russa permette le cosiddette licenze forzate per utilizzare i prodotti nel paese anche se i proprietari si rifiutano di fornire al paese le licenze «a causa della necessità di proteggere gli interessi dello Stato e della società».

Times New Roman è un font standard per la documentazione ufficiale in Russia. Nel maggio 2016, il ministro delle comunicazioni russo Nikolai Nikiforov ha chiesto la "pulizia" della documentazione presso gli enti ufficiali dai font stranieri.

Il sito di informazione Meduza riporta che i caratteri Monotype sono stati utilizzati in tutti i più diffusi sistemi operativi Microsoft e Apple per oltre 40 anni. E che Monotype si è già mossa per sanzionare la Russia fin dall'anno dell'annessione della Crimea nel 2014. Monotype avrebbe rifiutato, già all'epoca, di concedere il permesso di utilizzare i suoi caratteri ad alcune organizzazioni russe, come gli sviluppatori di software per il Ministero della Difesa russo.

Il brand si è schierato pubblicamente

A inizio marzo, poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Monotype aveva pubblicato un post in cui sosteneva la libertà del paese attaccato da Putin. Nel post elogiava gli artisti e i creator ucraini. «Quando il mondo non ha senso - ha scritto l'azienda sul suo profilo - la comunità creativa aiuta a riunire le persone, a fornire supporto dove è più necessario e a ispirare la speranza di un domani più luminoso. Noi di Monotype abbiamo il cuore spezzato dalla guerra in Ucraina e abbiamo sentito dai nostri dipendenti e partner storie strazianti di orrore, terrore e coraggio del popolo ucraino». Nel post si nominano delle organizzazioni umanitarie e si invita a donare.