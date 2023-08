In ritirata. La Russia sta portando via i suoi aerei ed elicotteri militari dalla Bielorussia. L'intera aviazione ha lasciato gli aeroporti sul territorio di Minsk lo scorso sabato. Mentre la mattina del 5 agosto, 10 elicotteri militari dell'aeronautica russa sono decollati via, lasciando la base aerea di Machulishchy. Il gruppo, secondo il gruppo di monitoraggio indipendente bielorusso Gayun, comprendeva 4 elicotteri da trasporto Mi-8 e 6 elicotteri d'attacco Mi-24 e circa 20 membri dell'equipaggio. «L'aeronautica russa è a malapena in grado di lasciare il proprio spazio aereo perché le difese dell'Ucraina sono così forti», afferma l'intelligence britannica. Putin è davvero in crisi?

Corridoio Suwalki, tra Polonia e Bielorussia cresce la tensione: Varsavia sposta le truppe al confine. Perché la Nato teme l'escalation

La crisi dell'aviazione russa

La maggior parte degli elicotteri russi ha trascorso 209 giorni in Bielorussia (dall'8 gennaio 2023). Successivamente, hanno attraversato il confine della Bielorussia con la Federazione Russa e sono atterrati alla base aerea russa di Seshcha nella regione di Bryansk. Durante la loro permanenza in Bielorussia, questo gruppo di elicotteri russi ha perso un'unità di equipaggiamento aeronautico: a giugno, un elicottero Mi-24 delle forze aerospaziali russe si è schiantato vicino a Ivatsevichy. Bisogna ricordare che, lo scorso anno, la Russia ha bombardato attivamente le strutture ucraine dal territorio della Repubblica di Bielorussia.

Il report degli 007 inglesi

"Durante l'estate, gli aerei da combattimento tattici russi hanno in genere effettuato oltre 100 uscite al giorno, ma queste sono quasi sempre limitate a operare sul territorio controllato dalla Russia a causa della minaccia delle difese aeree ucraine", afferma il report inglese. Anche se i piloti russi stavano riuscendo a supportare le operazioni di terra nel sud dell'Ucraina, ma "senza effetti operativi decisivi".

La perdità d'efficacia

Gli elicotteri della Russia sembrano essere diventati "meno efficaci" nelle ultime settimane, secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito. Né la Russia né l'Ucraina sono state finora in grado di ottenere la superiorità aerea nella guerra, nonostante la forza aerea russa sia enormemente più grande. Il maresciallo aereo britannico Johnny Stringer ha dichiarato in una conferenza il mese scorso che gli attacchi russi su obiettivi in ​​​​prima linea per la maggior parte sono rimasti altamente imprecisi.