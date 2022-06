Russia, deputato propone il rapimento di un funzionario della Nato: «Scopriremo così chi è responsabile»

Tra i russi c'è chi si spinge a suggerire di sequestrare un membro della Nato. È il politico Oleg Morozov che indica il rapimento di un funzionario della Difesa della Nato dall'Ucraina a Mosca. «Forse il funzionario di un Paese Nato prenderebbe un treno per Kiev per parlare con il presidente ucraino Volodymyr Selenskyj», ha detto Oleg Morozov in un talk show della televisione di Stato Rossiya-1. «Ma non arriverebbe. Si sarebbe svegliato da qualche parte a Mosca», ha aggiunto.

«Pensiamo a come sarebbe svegliarsi a Mosca». E la presentatrice Olga Skabeyeva gli ha chiesto: «Vuoi dire che li rapiremo? Sì, e poi scopriremmo chi ha ordinato cosa, chi è responsabile di cosa esattamente», ha risposto Morozov - e ha minacciato: «Tutti i ministri della guerra che si riuniscono a Kiev dovrebbero pensare a come sarebbe svegliarsi a Mosca».

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they're heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it's not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 31, 2022