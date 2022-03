I russi sotto le sanzioni per la guerra in Ucraina: zucchero +37%, cipolle +40%, pomodori +12,3%: liti al supermercato Video

L'esercito russo stenta ad avanzare in Ucraina mentre a casa le madri e le moglie dei soldati devono fronteggiare un'escalation dei prezzi dei generi di consumo base come lo zucchero e gli ortaggi. I riflessi di sanzioni e inflazione, con il rublo che si è fortemente deprezzato, si scaricano sulla popolazione che vive così al supermecato ciò che non apprende dai media ufficiali.

Sale l'inflazione

Nella terza settimana di marzo l'inflazione in Russia è aumentata del 14,5% rispetto ad un anno prima, registrando il più forte balzo da 17 anni. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia russo mentre - riporta il Guardian - il Servizio statistico federale ha fotografato un'impennata dei prezzi di alcuni beni, come lo zucchero, del 37,1% in alcune regioni. Balzo anche per le cipolle che in alcune aree del Paese hanno messo a segno un rincaro fino al 40% (13,7% la media nazionale) mentre i pannolini per i bambini registrano rincari del 4,4%, la carta igienica del 3%, il tè nero del 4%. Del 3% il sale, l'8% banane e pomodori.

Quegli scaffali vuoti diventano immagini ricorrenti nella vita quotidiana sia nelle grandi città sia nei centri rurali anche se le autorità di affannano a ribadire che non sono interruzioni nella catena degli approvvigionamenti

La questione dello zucchero è la più spinosa perché sono coinvolte anche la produzione di liquori, sembre ben presenti nel paniere della spesa familiare russa.

Il vice primo ministro Viktoria Abramchenko dichiara tuttavi a che «La Russia è autosufficiente in fatto di zucchero (da barbietola, ndr) e grano, non c'è da avere paura né da fare scorte».

According to Rosstat, this week price of these products rose in Russia:



Sugar - 12.8%

Tomatoes - 12.3%

Bananas - 11.3%

Powdered milk formulas for baby food - 4.1%

Carrots - 3.4%

Salt - 3%

Buckwheat and rice cereals - 2.7%

Canned vegetables - 2.5%

Flour, vermicelli - 2.2% — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 19, 2022

Non manca tuttavia chi sospetta processi speculativi da parte di grossisti e distributori che starebbero tenendo le merci nei depositi per lucrare sui prezzi dei beni pià richiesti. Fatto sta che non sono mancate resse e liti nei supermercati per mettere le mani su un chilogrammo di zicchero o una scatoletta di tonno.