Guerra Ucraina, Putin sempre più preoccupato per il ponte di Crimea: 8 chiatte per proteggere la struttura

La Russia sta utilizzando chiatte per proteggere il ponte di Kerch in Crimea, secondo un nuovo rapporto del ministero della Difesa del Regno Unito citato da Newsweek. Un'analisi delle immagini ha identificato la comparsa di otto chiatte sul lato sud del ponte, che secondo il Ministero potrebbero servire come misura difensiva per la struttura che riveste un'importanza strategica perché collega la terraferma russa alla Crimea. Nell'ottobre 2022, il ponte stradale e ferroviario di quasi 12 miglia è stato danneggiato da un'esplosione provocata da un ordigno improvvisato. Nel luglio 2023 è stato nuovamente attaccato quando due esplosioni hanno chiuso almeno una sezione del ponte stradale. A causa del ruolo del ponte nel fornire rifornimenti all’esercito di Mosca nel sud dell’Ucraina, Kiev si è impegnata a futuri attacchi alla struttura mentre continuano gli sforzi per riconquistare la penisola, che la Russia ha invaso e annesso nel 2014.

Is the Kerch bridge now operational for moving rail freight & military 🪖 vehicles⁉️ Time to pay a visit 💥 pic.twitter.com/Az5ArQ3hdc — Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) June 9, 2024

LA STRATEGIA

Secondo il ministero della Difesa britannico, l'installazione delle chiatte vicino al ponte è iniziata il 10 maggio e si è conclusa il 22 maggio. "Queste chiatte sono state posizionate dalle forze russe nel tentativo di difendere il ponte e il canale di navigazione, riducendo gli angoli di approccio per i veicoli di superficie senza pilota ucraini", si legge nella valutazione del MOD, pubblicata su X (ex Twitter ).

Il rapporto dell'intelligence aggiunge che le precedenti barriere installate nella zona "sono state danneggiate dalle tempeste, riducendone l'efficacia". Il ministero della Difesa britannico aveva precedentemente riferito nell’ottobre 2023 che il ponte di Kerch era stato rivelato vulnerabile dai due attacchi precedenti. "Il ponte di Crimea rimarrà un collegamento vitale per sostenere l'occupazione della Crimea da parte della Russia e le sue forze nell'Ucraina meridionale", scrisse all'epoca il MOD. "Tuttavia, ora si tratta quasi certamente di un onere significativo per la sicurezza che richiede una protezione multi-dominio, compreso l'uso di sistemi di difesa aerea e di equipaggi che altrimenti verrebbero schierati altrove".



La valutazione aggiunge che "la fiducia dei funzionari russi nella loro capacità di proteggere questa struttura ampia e vulnerabile continuerà a essere minacciata dall'ingegnosità dei servizi militari e di sicurezza dell'Ucraina". Secondo quanto riferito, la Russia ha utilizzato chiatte anche per proteggere siti altrove. Il 31 marzo, il MOD ha affermato che Mosca ha posizionato quattro chiatte a guardia dell’ingresso della base della flotta del Mar Nero nel porto di Novorossijsk e lì ha trasferito molte delle sue navi militari in seguito agli attacchi dell'esercito ucraino nella città di Sebastopoli in Crimea.