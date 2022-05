La Russia rafforza l'arsenale per la guerra. A Mosca si lavora per creare una nuova generazione di missili ipersonici a Mach 10. «Stiamo continuando a sviluppare armi ipersoniche potenti e avanzate», ha annunciato settimana scorsa all'agenzia di stampa russa Interfax il vice primo ministro russo Yuri Borisov. L'armamento che la Russia intende potenziare è il 'Kinzhal', un missile ipersonico che Mosca ha già utilizzato nella guerra in Ucraina. Il suo raggio d'azione arriva fino a 2.000 chilometri e la sua velocità è anche dieci volte maggiore della velocità del suono.

La Russia è il "leader mondiale" dei missili ipersonici e Putin attualmente dispone di tre diversi modelli operativi: Avangard, Kinzhal e Tsirkon o Zircon. «Si sta lavorando per creare una nuova generazione di missili ipersonici per piattaforme terrestri, aeree e marittime - ha dichiarato Borisov a Interfax -. Per quanto riguarda le loro caratteristiche, supereranno gli sviluppi attuali e futuri degli Stati leader». Borisov ha dichiarato che i test degli armamenti di nuova generazione sui bombardieri supersonici Tupolev Tu-22 sono iniziati. Tuttavia, lo sviluppo di nuove armi ipersoniche, in particolare il nuovo missile ipersonico Zircon, è stato ritardato. La versione aria-terra del missile è stata ritardata a favore della variante navale.

Nel marzo di quest'anno la Russia è diventata il primo Paese in assoluto a utilizzare un'arma ipersonica in combattimento quando ha lanciato il suo missile ipersonico Kinzhal contro una struttura militare in Ucraina. Recentemente, un rapporto del Pentagono ha rivelato che Mosca ha sparato almeno una dozzina di missili ipersonici sull'Ucraina. «Abbiamo visto i russi usare missili ipersonici in passato, negli ultimi 75 giorni, soprattutto per colpire edifici», ha detto il segretario stampa del Pentagono John F. Kirby.

