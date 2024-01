Putin, la nuova arma è "La Bestia": come funziona il tank dotato di un supercannone da 19 colpi al minuto

Diciannove colpi al minuto, alto potenziale esplosivo e precisione «più di quella dei mezzi occidentali». La Russia schiera contro l'Ucraina i nuovi 2S35 Koalitsiya-SV, l'ultima arma che vanta un cannone all’avanguardia 2A88 da 152 mm e incorpora un'automazione modernizzata per il targeting, la selezione degli obiettivi e i processi di navigazione. “La Bestia”, molto diversa dal suo predecessore - che sfoggiava un armamento principale a doppia pistola - sarebbe già dispiegata in Ucraina, pronta a combattere.

Progettata dall'Istituto Centrale di Ricerca “Burevestnik” e prodotta dall'Ural Transport Engineering Plant (Uraltransmash), per ammissione di Sergei Chemesov, numero uno del gruppo industriale di Difesa dello Stato russo (Rostec), il primo lotto pilota di cannoni semoventi è stato consegnato alla fine di dicembre. «Penso che appariranno lì [sul campo di battaglia in Ucraina] presto poiché obici di questa classe sono necessari per fornire un vantaggio rispetto ai modelli di artiglieria occidentali in termini di raggio di tiro», aveva dichiarato Chemezov all'agenzia di stampa statale russa Ria.

Mosca schiera i nuovi 2S35 Koalitsiya-SV

«Vale la pena ricordare la configurazione piuttosto bizzarra a doppia canna di quella stessa arma che alla fine fu rifiutata dal Ministero della Difesa russo» scrive la rivista specializzata “The war zone”. «Oggi è una bestia molto diversa dal suo predecessore, che sfoggiava un armamento principale a doppia pistola». Il nome utilizzato dall'ultimo cannone semovente russo 2S35 Koalitsiya-SV si rifà infatti alla versione originale a doppia canna, che significa “coalizione” in russo, un riferimento ai cannoni principali accoppiati. Ma i costi e la complessità del progetto costrinsero la Russia ad abbandonare la sua produzione intorno al 2010. Il Koalitsiya-SV revisionato è apparso nel maggio 2015, durante la parata del Giorno della Vittoria di Mosca.

Latest #Russia/n self propelled artillery gun 2S35 "Koalitsiya-SV"

based on T-14 "Armata".

Claimed max range 70km.

Serial production 2016. pic.twitter.com/6edDW9HTgP — (((JésusFromMars))) (@JesusFromMars) May 21, 2017

Noto anche come “Coalition-SV”, venne progettato dall'Istituto Centrale di Ricerca “Burevestnik” e prodotto dall'Ural Transport Engineering Plant (Uraltransmash). La nuova versione vanta un cannone all’avanguardia 2A88 da 152 mm e incorpora un'automazione modernizzata per il targeting, la selezione degli obiettivi e i processi di navigazione. Le postazioni dell'equipaggio sono dotate di display digitali e integrate in un sistema di comando tattico automatizzato unificato, che consente la comunicazione digitale, la sorveglianza 24 ore su 24, l'impostazione autonoma delle posizioni di tiro e la regolazione del fuoco in tutte le condizioni atmosferiche.

Il cannone d'artiglieria semovente in campo

Secondo gli ingegneri militari russi, la potente arma che la Russia avrebbe testato in un poligono segreto nella regione di Sverdlovsk (negli Urali), è basata «sul vecchio 2S35, primo semovente d’artiglieria realizzato in epoca post-sovietica» e può utilizzare munizioni a guida di precisione a lungo raggio e ad alto potenziale esplosivo, sviluppando una cadenza di fuoco fino a 19 colpi al minuto. Gli omologhi semoventi in dotazione agli eserciti della Nato, «hanno una frequenza massima dei 6 colpi al minuto del M109 Paladin statunitense. La gittata massima del 2S35-1 Koalitsiya-SV sarebbe di 43 miglia, circa 70 km, contro le poco meno di 18 (28,9km) del Paladin, e le 24 (39km) dell’AS90 Braveheart britannico».

Alcune fonti russe hanno spiegato che il 2S35 può sparare in modo completamente autonomo senza alcun equipaggio nella torretta. «Penso che presto verranno installati nel distretto militare settentrionale, poiché armamenti di questo tipo sono necessari per poter avere un vantaggio, rispetto ai sistemi di artiglieria occidentali, in termini di portata», aveva annunciato Chemezov. Lo sviluppo del Koalitsiya-SV a canna singola ha subito numerosi ritardi nel tempo: basti pensare che le prime consegne erano originariamente previste per il 2016. Nell'aprile 2023, tuttavia, il cannone semovente era ancora sottoposto a test sperimentali, completati solo ad ottobre con l'avvio della produzione. Secondo fonti russe il 2S35 può sparare in modo completamente autonomo senza alcun equipaggio nella torretta.

Ucraina, guerra avanti tutta

«I pochi Koalitsiya-SV ancora disponibili potrebbero non impattare in modo significativo nel conflitto, almeno nel breve periodo», scrive la rivista “The war zone”. «Anche se il loro successo in Ucraina potrebbe accelerare la sostituzione del Msta-S, così come di altri sistemi più vecchi». Senza considerare come le sanzioni, secondo gli esperti, abbiano influito sulla capacità della Russia di produrre nuove armi pesanti su larga scala, soprattutto quando necessitano di componenti ad alta tecnologia provenienti da altri Paesi. Un limite che potrebbe influire anche sulla produzione dello stesso Koalitsiya-SV. «Attualmente il 2S35 Koalitsiya-SV - si legge nella rivista specializzata - sarà un sistema abbastanza convenzionale, almeno rispetto ai suoi radicali antenati a doppia canna».