San Pietroburgo, nave-ristorante affonda nel fiume Neva: era in vendita per quasi mezzo milione di euro

Un ristorante galleggiante è semiaffondato su un fianco, in Russia, nelle acque del fiume Neva, dopo aver imbarcato acqua. É successo mentre era ormeggiato nei pressi di un parco pubblico di San Pietroburgo e le immagini dell'accaduto stanno facendo il giro del web.

La nave ristorante, cos'è il "The Silver Whale"

"The Silver Whale" (trad. "La balena d'argento"), si chiamava così la "nave-ristorante" mezza affondata. L'ufficio dei trasporti russo ha avviato un'indagine per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza: si ipotizza che a provocare l'allagamento dell'imbarcazione, che di conseguenza si è inclinata sul suo fianco sinistro, siano state le gelide temperature raggiunte nella notte, scese sotto lo 0°. Ma non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente.

Vuoto da sempre

Secondo quanto riporta il Mirror, il ristorante non è mai stato aperto al pubblico: era fermo a San Pietroburgo dal 2018, dopo il fallimento di alcuni accordi tra imprenditori che prevedevano il suo spostamento sul fiume Moscova. Qui, avrebbe dovuto finalmente aprire i battenti.

Ma difficilmente ciò accadrà in tempi brevi: il ristorante è stato messo in vendita nel settembre 2022 per 35 milioni di rubli (circa 422mila euro), ma nessuno si è ancora fatto avanti per acquistarlo. Da verificare resta poi l'entità dei danni subiti nell'incidente di ieri.