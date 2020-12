Russia, affonda una nave di pescatori incastrata nel ghiaccio: «Tutti caduti in mare, 17 morti e 2 salvi»

È in corso una disperata ricerca di 17 pescatori dopo che la loro barca è affondata nelle acque dell'Artico. Due uomini sono stati salvati questa mattina dall'Onega affondato al largo dell'arcipelago di Novaya Zemlya, nell'estremo nord della Russia. La barca è affondata alle 7 del mattino ora locale, secondo quanto riferito, dopo essere rimasta «incastrata nel ghiaccio».

