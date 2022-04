Russia, Nabiullina confermata alla guida della Banca centrale: «Nessun rischio di default»

Elvira Nabiullina, l'attuale governatrice della Banca centrale di Russia, è stata confermata per un altro mandato di 5 anni a partire dal prossimo 24 giugno. Lo riferisce l'agenzia Interfax. L'iter prevede che il presidente russo sottoponga la nomina per la poltrona di governatore alla Duma entro tre mesi dalla scadenza del mandato e la nomina di Nabiullina era stata proposta da Putin il 18 marzo. La Duma ha quindi confermato la nomina per un nuovo mandato di 5 anni fino al giugno del 2027 attraverso un voto a maggioranza semplice. Nabiullina guida la Banca di Russia dal giugno 2013.

La Russia «non corre alcun rischio di default» perché «ha tutte le risorse finanziarie» per far fronte ai suo impegni. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, citata dall'agenzia Tass.