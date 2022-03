Russia, ucciso il generale Andrey Kolesnikov: è il terzo alto ufficiale russo morto in battaglia

Un terzo maggior generale russo è stato ucciso in Ucraina. Lo affermano funzionari occidentali citati dal Guardian, secondo cui i generali impiegati per guidare le truppe nel conflitto sono circa 20. Stando alle forze armate di Kiev, si tratta del generale Andrey Kolesnikov. Secondo i funzionari citati dal quotidiano britannico, si tratta di una cifra sorprendentemente alta di generali schierati vicino alla linea del fronte e potrebbe indicare che «le truppe non sono in grado di prendere decisioni da sole e non hanno consapevolezza della situazione».

APPROFONDIMENTI GUERRA Putin arruola 16mila soldati mediorientali e li manda a combattere... MONDO Guerra nucleare, l'esercito ucraino mostra le maschere anti-gas... SANZIONI Abramovich, lo yacht Solaris (da 600 milioni) naviga senza meta nello... LA MINACCIA Ucraina, allerta fuoriuscita virus dai laboratori. Oms:...

Nel 2021 Kolesnikov è diventato il comandante della 29esima armata del distretto militare orientale. In precedenza ha servito come capo di stato maggiore dell'esercito.

Ukraine’s authorities say MG Andrey Kolesnikov, Russia’s 29th Combined Arms Army commander has been killed.

This is yet to be confirmed!

Big if true — the elimination of military leaders on the ground gets really catastrophic for Russia. pic.twitter.com/z3keCC7CEP

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 11, 2022