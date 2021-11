Russia, incidente in una miniera in Siberia: 11 morti e 47 intrappolati. «Soccorritori evacuati per rischio esplosione»

Tragedia in Russia, dove almeno 11 persone sono morte in un grave incidente in una miniera in Siberia. Altre 47 sono rimaste intrappolate nel sottosuolo della miniera di carbone di Liztvyazhnaya. Il bilancio è destinato a salire ancora, visto che i soccorritori sono stati evacuati poiché la concentrazione di gas potrebbe provocare un'esplosione.

APPROFONDIMENTI MONDO Russia, 11 morti in una miniera dopo un incidente: 47 persone ancora... L'INCIDENTE Cina, crolla una miniera: un morto e 19 minatori intrappolati.... LA TRAGEDIA Iran, esplosione in miniera: decine di operai intrappolati L'INCIDENTE Artico, esplode una miniera russa: quattro morti, decine di dispersi

Incidente in una miniera in Siberia

Il governatore della regione di Kemerovo, Sergei Tsivilev, ha spiegato che il bilancio non è ancora definitivo. Per il momento le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo 237 minatori, oltre 40 sono stati ricoverati in ospedale. Le ragioni dell'esplosione, avvenuta ad una profondità di 250 metri, non sono note, né le condizioni dei minatori ancora presenti all'interno della miniera.