Russia minaccia l'Estonia, il premier Kaja Kallas nella lista ricercati: ecco tutti i politici europei nel mirino di Putin

«Si tratta di persone responsabili di decisioni che sono un oltraggio alla memoria storica», ha detto Peskov. «I politici baltici - ha aggiunto il portavoce - stanno intraprendendo azioni ostili sia nei confronti della memoria storica che del nostro Paese».

La banca dati

Il sito Mediazona ha raccolto tutti gli avvisi di ricerca dal database del Ministero degli affari interni. La Russia sta cercando non solo dozzine di politici e funzionari europei con accuse penali, ma anche un capo di stato. Oltre a numerosi ufficiali militari ucraini di alto rango e centinaia di individui che gli investigatori etichettano come “mercenari stranieri” nelle fila delle forze armate ucraine.

Il dipartimento

Alla fine del 2020, un anno e mezzo prima dell’invasione dell’Ucraina, Alexander Bastrykin, capo del comitato investigativo, ha istituito un dipartimento speciale per la “denazificazione”. Secondo il suo piano, i dipendenti di questo dipartimento avevano il compito di indagare sui crimini legati alla “riabilitazione del nazismo” e alla “distorsione della storia”. In un’intervista formale con RIA Novosti, un’agenzia di stampa statale, Bastrykin ha descritto questa come una misura forzata “nel contesto della guerra dell’informazione in corso” e “tentativi di riabilitare il nazismo sia nel nostro paese che all’estero”.

La verifica

Se un investigatore ritiene che un imputato sia fuggito dalla giustizia, tale persona viene dichiarata ricercata. Il Ministero degli Interni mantiene il database dei ricercati – il Ministero non rivela i dettagli su come è organizzato, ma dispone di un servizio pubblico che permette di verificare se qualcuno è sulla lista – ma solo se la ricerca avviene “nell’ordine stabilito”. utilizzando i mass media”. All'inizio di febbraio erano ricercate 96.752 persone in relazione a procedimenti penali e altre 41.535 come persone scomparse.

Le denunce

Quasi tutte le denunce vengono presentate contro cittadini russi o paesi dell’ex Unione Sovietica; il resto dei paesi rappresenta solo il 2% del numero totale di denunce di ricerca. E un quarto di questo piccolo numero è attribuito ai dipartimenti di polizia di Mosca: 10 uffici distrettuali e all'amministrazione comunale di Petrovka, 38. È attraverso queste amministrazioni che molti sospettati di alto profilo in casi politici sono stati dichiarati ricercati.

Gli stranieri ricercati

Sono ricercati più di 700 stranieri che difficilmente si troveranno mai in Russia, ma che tuttavia qui sono indagati per chiari motivi politici. In particolare, alcuni procedimenti giudiziari derivano da incidenti precedenti all’invasione del 2022. Ad esempio, nell’estate del 2022, il tribunale Basmanny di Mosca ha emesso un arresto in contumacia per il capitano Andriy Yanchenko, un attivista di Euromaidan ed ex comandante di battaglione nel Donbas nel periodo 2014-2015, per azioni tra cui l’evacuazione di Debaltseve. Nonostante le dimissioni dall’esercito nel 2015 e il passaggio a un ruolo civile, Yanchenko è stato accusato sette anni dopo di aver impiegato tattiche di guerra vietate e di aver commesso un genocidio.

La Russia ha preso di mira una vasta gamma di personalità ucraine, tra cui tre ex ministri della Difesa (Mykhailo Koval, Stepan Poltorak, Andriy Zagorodnyuk), due ex capi delle forze armate (Mykhailo Kutsyn, Ruslan Khomchak) e diversi generali, ex membri del parlamento e funzionari per il loro ruolo nell'operazione antiterrorismo nel Donbas. Valerii Zaluzhnyi, l'ormai ex capo delle forze armate, è stato dichiarato ricercato nel maggio 2023 e poco dopo arrestato in contumacia per presunti crimini di guerra.

In precedenza, il tribunale Basmanny di Mosca aveva emesso un verdetto in contumacia contro la conduttrice televisiva Masha Efrosinina per i post su Instagram, e altri tre conduttori televisivi ucraini - Nataliia Moseichuk, Yanina Sokolova e Fakhruddin Sharafmal - erano stati arrestati in contumacia.

I politici europei perseguiti

Gli sforzi del comitato investigativo contro ciò che percepisce come “nazismo” si estendono al perseguimento dei politici dell'Europa orientale, in particolare per azioni come lo smantellamento di monumenti dell'era sovietica. Nel maggio 2022, a seguito della direttiva di Alexander Bastrykin, il Comitato ha esaminato la decisione del Saeima lettone di uscire da un accordo con la Russia sulla conservazione dei memoriali, portando alla rimozione dei monumenti sovietici in Lettonia, incluso uno notevole nel Parco della Vittoria di Riga.

In seguito a queste demolizioni, il Comitato ha avviato casi sulla distruzione dei luoghi di sepoltura, ma inizialmente non ha specificato le persone prese di mira. Ora sappiamo che 59 dei 68 deputati del Saeima che hanno votato per la fine dell'accordo, esclusi i membri del partito socialdemocratico “Armonia” che si sono opposti alla legge, sono stati inseriti nella lista dei ricercati.

Inoltre, 15 deputati municipali di Riga furono coinvolti nella decisione di smantellare i monumenti dei soldati sovietici (con un totale di 38 voti “a favore”), e diversi altri funzionari lettoni, tra cui diversi che non parteciparono a quel voto e il Ministro degli Interni Marija Golubeva— Anche lui, che è stato licenziato dopo aver consentito la manifestazione a sostegno del monumento dove la polizia aveva trattenuto i manifestanti, è stato preso di mira.

I funzionari lituani sono sotto esame simile, con 25 persone, tra cui il sindaco di Klaipeda Arvydas Vaitkus , il suo vice, 13 membri del consiglio comunale, funzionari e due storici che hanno sostenuto la demolizione dei monumenti, che compaiono nel database dei ricercati. Sei deputati del consiglio comunale di Vilnius e il ministro della Cultura, Simonas Kairys, hanno subito una persecuzione simile per aver smantellato un monumento ai soldati sovietici.