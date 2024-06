Le mire espansionistiche di Vladimir Putin fanno tremare la Nato. Il Cremlino infatti, nel giro di una settimana, ha presentato due piani controversi che hanno messo in guardia le vicine Finlandia ed Estonia. Il primo è una proposta di revisione del confine marittimo con la Finlandia, il secondo prevede la rimozione di una serie di boe nel acque estoni utilizzate per segnare la frontiera fluviale con la Russia. Due provvedimenti che erano stati già segnalati dal capo della Difesa svedese, Micael Bydén, secondo cui lo Zar sta cercando di prendere il controllo del Baltico per “terrorizzare” i membri della Nato. Una guerra psicologica che segue le scorribande dei caccia russi nei cieli dell'Alleanza e delle navi – con tanto di test missilistici – nelle acque vicine ai Paesi Ue.

«Fa tutto parte della guerra ibrida in corso - ha spiegato al Telegraph Viljar Lubi, ambasciatore estone a Londra - La Russia sta cercando aggressivamente di destabilizzare la nostra società e anche il nostro sostegno all’Ucraina».

La Finlandia e gli Stati baltici ex sovietici (Estonia, Lettonia e Lituania) sono tutti membri della Nato, attualmente impegnati a difendere i propri confini dalla minaccia di Mosca. Dopo l'invasione dell'Ucraina, infatti, è esplosa la preoccupazione che il leader russo – in caso di vittoria contro Kiev – possa non fermarsi. Insomma c'è il terrore che una volta riorganizzate le truppe il Cremlino possa provare a espandersi altrove, verosimilmente nel giro di sei o sette anni.

Le provocazioni

Il 23 maggio, le guardie di frontiera russe hanno rimosso le boe galleggianti nel fiume Narva tra Estonia e Russia, in quello che Josep Borrell, capo della politica estera dell'Ue, ha definito una passaggio «inaccettabile» di un «modello più ampio di comportamento provocatorio». Le guardie hanno preso le boe nel cuore della notte senza fornire alcuna spiegazione al governo estone. La regione di Narva è prevalentemente di lingua russa e attualmente non esiste un accordo formale sul confine tra Tallinn e Mosca, il che la rende potenzialmente un obiettivo attraente per il sogno di Putin di ricomporre la Grande Madre.

Sempre la scorsa settimana, il ministero della Difesa russo ha emesso un decreto – poi sparito nel nulla - che modificava i confini marittimi intorno al Golfo di Finlandia e all’enclave russa di Kaliningrad. «In termini militari, la nostra percezione della minaccia non è cambiata – ha detto Kai Sauer, ambasciatore finlandese in Germania - ma sembra abbastanza chiaro che ci troviamo di fronte ad alcune attività di guerra ibrida. Con l’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato la situazione geopolitica nel Mar Baltico è cambiata e la Russia si sta comportando di conseguenza, anche se non è del tutto chiaro come ha intenzione di farlo». Un punto critico è l’isola svedese di Gotland, situata nel mezzo del Mar Baltico tra Stoccolma e Kaliningrad, uno snodo strategico che attira gli appetiti dii Putin per il controllo del Mar Baltico.