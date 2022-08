Russia, camion per missili balistici intercontinentali Topol si scontra con un'auto. «Si è rischiata la catastrofe»

Incidente per un camion militare russo in grado di trasportare missili balistici intercontinentali. I danni inflitti alla piccola auto in stile berlina sono ingenti. L'intero telaio dell'auto deformato, mentre il suo asse posteriore sporge in modo innaturale a destra a causa della forza dell'urto.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Guerra, gli 007 inglesi: «La Russia “cintura” le... MONDO Zaporizhzhia, la centrale nucleare ucraina

Guerra, gli 007 inglesi: «La Russia “cintura” le città ucraine conquistate con mine antiuomo “pappagallo verde” bandite dall'Onu»

Incidente di un camion russo per missili intercontinentali, la dinamica

Le informazioni del ministero dell'Interno russo hanno affermato che l'incidente è avvenuto su una strada nella città di Barnaul nel pomeriggio del 4 agosto. La collisione è avvenuta tra il camion militare MAZ-7917, una Porsche Cayenne e una VAZ Lada 2107. I feriti sono stati portati a l'ospedale. Rapporti investigativi hanno affermato che la Cayenne sembrava aver perso il controllo e ha spinto la VAZ Lada verso il camion missilistico.

Taiwan, rischiamo davvero una nuova guerra? «Un incidente può far precipitare la situazione»

«Molto più grave»

Esperti militari hanno affermato che l'incidente avrebbe potuto essere molto più grave se il MAZ-7917 avesse effettivamente trasportato missili balistici intercontinentali. Ma il veicolo militare era solo una versione da addestramento, il missile è stato sostituito con un serbatoio contenente acqua e sabbia di uguale peso.

I precedenti

In realtà, questa non è la prima volta che si verificano incidenti stradali tra veicoli militari russi e veicoli civili. Nel 2019, anche un vettore missilistico RS-24 Yars TEL si è schiantato su un'autostrada a Mosca. Nel 2014, anche un camion a razzo si è schiantato sul retro di un veicolo di scorta della polizia davanti. Il veicolo missilistico RS-24 Yars TEL ha avuto un incidente nel 2019.

recent car crash in Russia pic.twitter.com/NeM96qcEbK — tom (@tom_bullock_) August 4, 2022

Cos'è il missile intercontinentale Topol

Il MAZ-7917 è un veicolo specializzato per il trasporto di missili balistici intercontinentali Topol, il primo missile balistico intercontinentale prodotto in serie dalla Russia. Con la capacità di operare su lanciatori fissi o veicoli mobili, Topol è lungo 29,5 m e ha un diametro di 1,7 m, ha una massa di lancio di 45 tonnellate, ed è dotato di una testata con una potenza equivalente a 800.000 tonnellate di tritolo. Questo missile ha una portata di 11.000 km e può raggiungere una velocità massima di 25.000 km/h. Tuttavia, l'esercito russo si sta gradualmente sbarazzando della versione obsoleta dell'ICBM Topol per sostituirla con moderni complessi mobili come Topol-M e Yars TEL.