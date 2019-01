Scontro tra due caccia sui cieli della Russia. Due Sukhoi Su-34 sono entrati in collisione in aria durante un volo nell'Estremo Oriente russo. Lo ha detto una fonte delle forze dell'ordine alla Tass. «Due aerei Su-34 in volo dal mare si sono scontrati a mezz'aria, la sorte di entrambi gli equipaggi è ancora sconosciuta», ha detto. Secondo la fonte, «l'incidente è avvenuto circa un'ora fa».

