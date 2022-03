Mentre la popolazione soffre le pesanti conseguenze delle sanzioni occidentali a causa della guerra, fa scandalo in Russia la lussuosa festa di compleanno del miliardario russo Kirill Shamalov, ex genero di Putin che ha festeggiato i suoi 40 ani a Dubai, presso la torre del Burj Al Arab insieme alla sua nuova fidanzata, Anastasia Zadorina, figlia di un generale dell'Fsb (i servizi segreti russi).

La notizia della festa esclusiva è stata diffusa tramite il canale Telegram VChK-OGPU che ha aggiunto che si trattava di un party "solo per l'élite" che e si è svolto in condizioni di maggiore segretezza, visti gli eventi attuali in Ucraina". Un fatto che ha suscitato scalpore in tutta la Russia dove la popolazione è in ginocchio per le sanzioni, l'inflazione fuori controllo e le restrizioni dovute alla guerra.

Chi è Kirill Shamalov, l'ex genero di Putin che ha festeggiato il compleanno a Dubai

Kirill Shamalov è un azionista miliardario del gigante petrolchimico russo Sibur ed è uno degli oligarchi russi colpito dalle sanzioni occidentali varate come ritorsione per la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

Il padre di Kirill, Nikolay Shamalov, 72 anni era un dentista durante l'era sovietica ed è uno dei migliori amici del presidente Putin, considerato membro del "cerchio magico": erano vicini di casa vicino a San Pietroburgo negli anni '90. Il giovane miliardario Shamalov aveva sposato la seconda figlia del presidente, Katerina Tikhonova, ballerina di rock'n roll di 35 anni. Dopo la separazione tra i due l'oligarca aveva avuto una relazione con Zhanna Volkova, 44 anni e ora avrebbe una nuova fiamma: Anastasia Zadorina, figlia di un generale dell'FSB.

La relazione segreta con Anastasia Zadorina, figlia di un capo dei servizi segreti

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, la relazione con Anastasia Zadorina sarebbe nata poco dopo il divorzio con Volkova e ora "le fonti dicono che presto ci sarà un matrimonio". Zadorina è figlia del potente colonnello dell' Fsb Mikhail Shekin e si è laureata presso l'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca (MGIMO), un campo di addestramento per futuri alti diplomatici e spie.

Inoltre, è la fondatrice di un marchio di haute couture "AnastasiAZadorina" e del marchio "ZASPORT", sponsor ufficiale della squadra olimpica russa. Nelle prime ore della guerra è stata anche autrice di alcune magliette di propaganda patriottica russa in cui si leggeva la scritta: "Topol non ha paura delle sanzioni", riferendosi al missile balistico intercontinentale russo chiamato Topol, e "Sanzioni? Non prendere in giro i miei Iskander".

Dubai è la nuova meta degli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni

Se prima dello scoppio della guerra i miliardari russi avevano come principale meta Londra, ora è Dubai il luogo dove lasciarsi andare a una vita nel lusso e a feste sfrenate lontani da occhi indiscreti. Kirill sarebbe partito per gli Emirati Arabi Uniti in compagnia di Zadorina poco meno di una settimana fa e secondo il canale telegram VChK-OGPU la coppia di super ricchi attende la fine della guerra e di questi tempi difficili "riposandosi sulla spiaggia al mattino e divertendosi al karaoke la sera".