La Russia «distrugge» la difesa aerea statunitense a Kiev: il sistema missilistico ha un valore di 1,1 miliardi di dollari

Durante un intenso attacco a Kiev, Mosca sostiene di aver colpito il costoso sistema Patriot con un missile ipersonico Kinzhal. La Russia avrebbe così «distrutto» il sistema di difesa aerea statunitense, donato a Kiev, da 1,1 miliardi di dollari.

Cosa è successo

Durante un intenso attacco alla capitale ucraina, Mosca sostiene di aver colpito il costoso sistema Patriot con un missile ipersonico Kinzhal.

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto un sistema di difesa aerea Patriot, fornito dagli Stati Uniti, in quello che sarebbe un duro colpo per l'Ucraina.

Il Cremlino ha dichiarato di aver colpito la batteria missilistica con un missile ipersonico Kinzhal durante uno dei più intensi lanci di razzi sulla capitale dallo scoppio della guerra. Tuttavia, l'Ucraina ha affermato di aver abbattuto tutti e sei i missili Kinzhal «inarrestabili» lanciati nella notte, il che solleverebbe forti dubbi sulla minaccia missilistica a lungo raggio della Russia.

Il video misterioso

Le affermazioni russe sono arrivate dopo che sui social media è stato condiviso un video che sembrava mostrare un sistema missilistico terra-aria non identificato che sparava più di 20 volte in due minuti a Kiev. Ogni missile costa circa 4 milioni di dollari (3 milioni di sterline). Alla fine del video, sembrava esserci un'esplosione a terra, che gli account dei social media filorussi hanno affermato essere la distruzione di un sistema missilistico Patriot recentemente donato all'Ucraina dagli Stati Uniti. il filamto, ad oggi, sembra essere sparito.

L'Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto sei missili ipersonici russi Kinzhal in una sola notte, vanificando una superarma che Mosca aveva precedentemente indicato come impossibile da abbattere.

È la prima volta che l'Ucraina afferma di aver colpito un'intera raffica di missili ipersonici multipli e, se confermata, sarebbe una drammatica dimostrazione dell'efficacia delle difese aeree occidentali recentemente dispiegate. I sei Kinzhal, missili balistici che viaggiano a una velocità fino a 10 volte superiore a quella del suono, facevano parte di una raffica di 18 missili che la Russia ha lanciato contro l'Ucraina durante la notte, illuminando Kiev con lampi e facendo piovere detriti dopo essere stati spazzati via dal cielo.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhnyi ha dichiarato che tutti sono stati intercettati con successo. La Russia non ha rilasciato alcun commento immediato.Le autorità cittadine della capitale ucraina hanno dichiarato che tre persone sono state ferite dalla caduta di detriti. «È stato eccezionale per la sua densità - il numero massimo di missili d'attacco nel più breve periodo di tempo», ha dichiarato Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sull'app di messaggistica Telegram. Zaluzhnyi ha dichiarato che le sue forze hanno intercettato i sei Kinzhal lanciati dagli aerei, oltre a nove missili da crociera Kalibr lanciati dalle navi nel Mar Nero e tre Iskander lanciati da terra.

All'inizio di questo mese, l'Ucraina ha affermato di aver abbattuto per la prima volta un singolo missile Kinzhal sopra Kiev, utilizzando uno dei sistemi di difesa aerea Patriot recentemente schierati dagli Stati Uniti.

La caduta del mito Kinzhal?

In precedenza, la capacità dei Patriot di intercettare i missili Kinzhal era solo teorica. Colpirne sei in una volta sola farebbe pensare a una difesa affidabile, piuttosto che a un colpo di fortuna.

Il Presidente Vladimir Putin, che ha presentato il Kinzhal come una delle sei armi di "prossima generazione" nel 2018, lo ha spesso pubblicizzato come prova di un hardware militare russo di livello mondiale, in grado di affrontare la NATO. Il Kinzhal, il cui nome significa pugnale, può trasportare testate convenzionali o nucleari fino a 2.000 km. La Russia li ha usati per la prima volta in guerra in Ucraina l'anno scorso e ha ammesso di averli sparati solo in poche occasioni.

Con le forze ucraine che si preparano a passare all'offensiva per la prima volta in sei mesi, la Russia sta lanciando attacchi aerei a lungo raggio con la massima frequenza della guerra.

Finora ha lanciato otto missili e droni questo mese, rispetto alla frequenza settimanale durante l'inverno e alla pausa di marzo e aprile. Kiev afferma di averne abbattuti la maggior parte. All'inizio di martedì, le sirene dei raid aerei hanno suonato in quasi tutta l'Ucraina e sono state udite sopra Kyiv e la sua regione per più di tre ore.

«La missione del nemico è seminare il panico e creare il caos. Tuttavia, nella zona operativa settentrionale (compresa Kiev), tutto è sotto completo controllo», ha dichiarato il generale Serhiy Naev, comandante delle forze congiunte delle Forze armate.