Covid, a Mosca +60% morti a luglio rispetto al 2020

In Russia, a Mosca dove di registrano 6.583 morti a causa del Covid, il tasso di mortalità a luglio è aumentato del 60% rispetto allo stesso mese del 2020. A evidenziarlo il Dipartimento della Salute della capitale in una dichiarazione ripresa da Interfax. «Nel mese di luglio a Mosca sono stati registrati 17.237 decessi, con un aumento di 6.464 rispetto al luglio dello scorso anno, o del 60%», ha detto la nota. Il Covid-19 è stato la causa principale o un fattore contribuente in 6.583 morti.

«Così, la mortalità da coronavirus copre l'intero eccesso di mortalità nel mese di luglio. Il Covid-19 è stato la causa principale di morte per 6.145 persone». Altre 438 persone con coronavirus sono morte per altre cause. In 193 di loro, il Covid-19 ha esacerbato la progressione della malattia principale e le sue complicazioni fatali. Le cifre dei decessi sono arrivate diverse settimane dopo il picco delle infezioni, ha detto il comunicato. La città ha visto un numero record di nuovi casi nel giugno 2021.

