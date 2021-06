Russia, 13mila casi in un giorno: mai così tanti da febbraio

La Russia va al contrario. Mentre tutto il mondo prova a uscire dalla pandemia, a Mosca crescono i contagi di Covid-19. Secondo le autorità, sono stati accertati 13.510 contagi nelle ultime 24 ore: il bollettino è il peggiore dal 15 febbraio secondo la Tass. Nella capitale, si sono riscontrati 6.701 contagi nel corso dell'ultima giornata: il numero più alto finora registrato dall'inizio dell'anno.

Nel Paese, 399 persone sono morte a causa della malattia nelle ultime 24 ore, facendo salire a 126.073 i decessi legati al Covid in Russia secondo i dati ufficiali. Stando all'istituto nazionale di statistica Rosstat invece, riferisce la tv Dozhd, in totale 270.352 persone sono morte in Russia a causa della malattia. Dall'inizio dell'epidemia, in Russia si sono registrati 5.193.964 casi di Covid.