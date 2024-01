Attacco finale della Russia all'Ucraina, Mosca si prepara: 4 regioni nel mirino di Putin. «Kiev muove l'esercito»

Nuova offensiva in Ucraina. La Russia si prepara «all'attacco finale». Le forze di Putin intensificheranno le operazioni per conquistare più territori nella parte orientale. È quanto svelato da fonti russi e riportato dall’Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Estonia, Lettonia e Lituania: ok a sistemi di difesa al confine con Russia e Bielorussia. I bunker per scoraggiare un attacco di Putin

Le forze russe potrebbero avviare un'offensiva significativa in Ucraina a inizio febbraio. Perché? Stanno aspettando che il terreno si sarà ghiacciato, quando le forze ucraine si saranno stancate nella difesa delle posizioni ad Avdiivka e sulla sponda orientale dell’Oblast di Kherson. Gli analisti militari, tuttavia, hanno dubbi sul fatto che la Russia disponga di personale sufficiente per l’offensiva su larga scala prevista.

NEW | Russian Offensive Campaign Assessment, Jan. 17, 2024: Ukraine's Main Military Intelligence Directorate (GUR) Deputy Chief reported on Jan. 17 that Russia does not have enough reserves to conduct large-scale offensive operations in several directions at the same time. 1/7 🧵 pic.twitter.com/IEd6oSRVtC

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 18, 2024