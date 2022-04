L'esercito dei nonni, la Russia arruola over 60 per sostituire i morti in battaglia: guidano i carri e portano le munizioni

La Russia si sta rivolgendo all '"esercito dei nonni" e recluta volontari fino all'età di 60 anni per sostituire quelli uccisi nei feroci combattimenti in Ucraina. Nel disperato tentativo di ottenere più comandanti di carri armati, cecchini e ingegneri, ai soldati in pensione è stato chiesto di unirsi all'esercito russo in due città siberiane poiché si stima che circa 15.000 soldati di Putin siano morti. I media russi hanno riferito che il Cremlino ha chiesto agli ex soldati vicini al pensionamento di rientrare nell'esercito a Chelyabinsk e Tyumen poiché altri carri armati sono stati fatti saltare in aria dall'esercito ucraino.

Già circa 60.000 riservisti, principalmente da fuori Mosca, sono stati chiamati a combattere, secondo il Times, insieme a giovani di leva, tra i 18 ei 27 anni, inesperti, che prestano servizio per circa un anno e che ora costituiscono un quarto dell'esercito russo. Sarebbero stati arruolati 134.500 nuovi coscritti ma la Russia ha prima smentito la notizia poi ha riconosciuto che un piccolo numero è stato erroneamente inviato a combattere.

I dati

Secondo le stime della Nato sarebbero 15.000 i soldati russi siano morti finora e l'Ucraina stima il bilancio delle vittime a 18.300. Mathieu Boulègue, ricercatore sulla guerra russa a Chatham House (centro studi britannico, specializzato in analisi geopolitiche), ha dichiarato: «I coscritti sono usati per guidare un camion dal punto A al punto B. Non sono destinati ad operazioni belliche. Se hanno bisogno di qualcuno che guidi, o munizioni o forniture mediche, ricorrono al soldato sessantenne». Boulègue ha anche scritto sul Defense Post che è improbabile che l'approvazione del presidente russo, attualmente all'80%, cambi poiché Vladimir Putin cerca di porre fine alla guerra "a buon mercato". «Il ministero della Difesa russo ha dichiarato falsamente "missione compiuta" il 25 marzo. "Annunciando che gli "obiettivi iniziali" sono stati raggiunti, le forze russe possono ora concentrarsi sulla "liberazione" del Donbas come priorità militare. Eppure Putin sta mentendo per uscire da una brutta situazione. Non è altro che propaganda statale inventata volta a salvare la faccia interna». Si dice che la maggior parte delle nuove reclute provenga da minoranze etniche come le repubbliche di Calmucchia, Inguscezia e Daghestan, afferma l'intelligence ucraina, mentre l'Occidente sostiene la Russia prenda forze dall'Abkhazia e dall'Ossezia meridionale, due regioni separatiste della Georgia.