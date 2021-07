Russia, sparito dai radar un aereo con a bordo 26 persone e 2 bambini: si cerca in mare

In Kamchatka, nel lontano Oriente russo, si sono persi i contatti di un aereo An-26, sul quale viaggiavano 28 persone, tra cui sei membri dell'equipaggio e due bambini. Le autorità russe hanno riferito di aver perso i contatti con il velivolo. Le agenzie russe Ria Novosti e Tass citando i servizi di emergenza riportano che l'aereo era partito da Petropavlovsk-Kamchatsky ed era diretto a Palana nella Penisola di Kamchatka. Citando una propria fonte, la Tass afferma che l'aereo potrebbe essere caduto in mare. L'Interfax ipotizza invece che il velivolo si sia schiantato vicino a una miniera di carbone vicino alla città di Palana. Sono in corso le ricerche da parte di due elicotteri e di squadre di soccorso.

L'ultimo grave incidente aereo in Russia risale al maggio 2019, quando un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di un aeroporto di Mosca, uccidendo 41 persone. Nel febbraio 2018, un AN-148 della Saratov Airlines si schiantò poco dopo il decollo vicino a Mosca a causa di un errore umano, uccidendo tutte le 71 persone a bordo.