Royal baby, il battesimo del principino Louis: scelti sei padrini, ecco chi sono

Harry e Meghan, al principino Louis un Winnie the Pooh da 8.000 sterline: oggi il battesimo

È il giorno del piccoloche farà la sua seconda apparizione in pubblico per essere battezzato. Il figlio di, il terzogenito, avrà sei padrini. Laha diffuso i nomi delle persone scelte dalla coppia per affiancare il bambino nel suo percorso spirituale.Si tratta di parenti e amici stretti dei duchi di Cambridge. Non è una sorpresa chenon figurino nella lista. Kate Middleton ha scelto lacome prima madrina; a seguire,moglie dell’amico d’infanzia di William James Meade; terza madrina sarà infine la compagna di studiI padrini saranno, amico stretto del principe William,, noto proprietario di diversi locali a Londra, e il compagno di studiL'erede al trono George, invece, ha sette padrini: Oliver Baker, Earl Grosvenor, Emilia Jardine-Paterson, Julia Samuel, Jamie Lowther-Pinkerton, William van Cutsem e Zara Tindall. Meno per la principessa Charlotte: Sophie Carter, James Meade e Thomas van Straubenzee e i due cugini: Laura Fellowes e Adam Middleton.Come da tradizione, il bambino indosserà la veste bianca di pizzo che è appartenuta alla figlia della regina Vittoria nel 1841 e la cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Canterbury,nella stessa cappella del fratello George, al St.James’s Palace di Londra.