Rotterdam, urla "Allahu Akbar" dal balcone con l'ascia in mano: ucciso dalla polizia

E' uscito sul balcone urlando Allahu Akbar con un'ascia in mano ed è stato ucciso dalla polizia. E' successo a Schiedam, vicino Rotterdam, dove la polizia olandese ha ucciso un uomo dopo una segnalazione: gli agenti hanno cercato di comunicare con l'individuo che però ha rifiutato di collaborare. La polizia ha quindi cercato di introdursi in casa, ma l'uomo ha reagito ferendo un cane poliziotto e minacciando gli agenti, che hanno cercato di calmarlo con un Taser. La polizia ha quindi sparato sull'uomo ferendolo. Questo è poi deceduto in ospedale.