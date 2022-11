L'italo-americano Ron DeSantis si è confermato governatore della Florida. Il repubblicano ha ottenuto una vittoria secca nelle elezioni di Midterm. Ha sconfitto il democratico Charlie Crist con un margine di quasi 20 punti percentuali - 59 a 40%. Una vittoria che gli spalanca le porte per la corsa presidenziale del 2024. E una sfida, già accesa, con Donald Trump.

Elezioni Midterm, Trump si congratula con i suoi ma "dimentica" Desantis (che lo sfiderà alle primarie)

Il margine con cui DeSantis si è affermato è stato quello più ampio in una corsa al governo della Florida da quando Jeb Bush vinse con quasi 13 punti nel 2002. DeSantis ha anche vinto nella roccaforte democratica di Miami-Dade County, un altro primato per i repubblicani che eguaglia quello di Bush.

Ron DeSantis, chi è

DeSantis ha iniziato il suo incarico di governatore come moderato, ma il suo approccio è cambiato radicalmente durante la pandemia. Partendo dalle battaglie su mascherine e passaporti vaccinali, si è fatto un "nome" tra i repubblicani. E ha messo la Florida all'avanguardia in molte delle battaglie culturali più polarizzanti della nazione.

LE POSIZIONI

Durante il suo primo mandato, DeSantis si è opposto a gran voce alla teoria critica della razza - un quadro analitico originariamente sviluppato da studiosi di diritto che la maggior parte dei funzionari delle scuole pubbliche afferma che non viene insegnato nelle scuole primarie e secondarie - ed è diventato il volto pubblico della legge sui diritti dei genitori: provvedimento etichettato come "Don't Say Gay" dai suoi oppositori, che impedisce agli insegnanti di impartire istruzioni in classe sull'orientamento sessuale e l'identità di genere per gli studenti dalla scuola materna fino alla terza elementare.

Più recentemente, inviando un aereo di immigrati illegali nell’oasi liberal di Martha’s Vineyardha fatto infuriare i Democratici, che lo hanno accusato di traffico di esseri umani e di aver utilizzato migranti vulnerabili per promuovere la sua agenda politica. Ma il risultato del Midterm dimostra che anche questa vicenda gli ha giovato.

IL MESSAGGIO DI TRUMP

E ora fa "paura" anche a Trump. Se Ron DeSantis corre per la Casa Bianca deve stare attento: questo il messaggio che l'ex presidente americano ha mandato al governatore repubblicano della Florida che più potrebbe insidiare le sue chance di tornare vincitore a 1600 Pennsylvania Avenue. «Se correrà, dirò cose che non sono belle sul suo conto. So di lui più di chiunque altro, forse più di sua moglie», ha detto il tycoon a un piccolo gruppo di giornalisti al seguito sul suo aereo privato dopo un comizio a Dayton nell'Ohio in cui ha definito «animale» la speaker della Camera americana Nancy Pelosi per aver agevolato il processo di impeachment nei suoi confronti.