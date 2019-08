Rompe il finestrino dell'auto chiusa per far respirare il cane, poi la sorpresa

di Giampiero Valenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse era unun po’ distratto: infatti, non si è reso conto che dentro l’auto parcheggiata non c’era unma un semplice. Così ha pensato bene diper cercare di regalare un po' di refrigerio a quell’essere peloso, tutto marrone, ma che era semplicemente un pupazzo.A darne notizia è l’edizione on line del quotidiano britannicoche riporta un post pubblicato su una pagina Facebook di Weston-super-Mare, cittadina marittima del Somerset. Sul post, pubblicato in forma anonima lo scorso 26 luglio, si legge: "Sono tornato alla mia macchina dopo averla lasciata per 20 minuti per fare un po' di shopping per poi trovare qualcuno che aveva rotto il lunotto perché pensavano che il peluche di mia figlia fosse un vero cane intrappolato nel caldo". "Come puoi essere così stupido? Vergognati”, prosegue.Ma il popolo del web difende l'animalista distratto. "Ad essere sincera avrei fatto la stessa cosa, quel cane giocattolo sembra molto realistico e sarebbe stato un errore facile da fare", dice Gemma Greenwood tra i commenti di Facebook . "Anche io ti avrei rotto la finestra, è pazzesco lasciare un cane dall'aspetto così realistico in un tale caldo", le fa eco Jenny Wilding.