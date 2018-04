© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Romania potrebbe diventare il primo Paese dell'Ue a spostare la propria ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. La premier Viorica Dancila ha infatti proposto ieri al suo gabinetto una bozza di risoluzione per il trasferimento, riferiscono i media israeliani, la cui approvazione dipende ora dai ministri. Il titolare degli Esteriisraeliano, scrive Haaretz, sta aspettando aggiornamenti ufficiali da Bucarest.Lo scorso dicembre il presidente americano Donald Trump aveva annunciato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv (previsto per il 14 maggio), facendo insorgere i palestinesi e il mondo arabo. Dopo gli Stati Uniti, anche il Guatemala e l'Honduras hanno deciso di trasferire le loro rappresentanze diplomatiche a Gerusalemme. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato più volte di aspettarsi che altri Paesi seguano l'esempio.Dal canto suo l'Unione europea si è dissociata dalla decisione di Trump, ribadendo di perseguire la soluzione dei"due Stati" e di ritenerne Gerusalemme la futura capitale condivisa. Ma già subito erano emerse spaccature nel fronte europeo a cominciare da Bucarest. La Romania è infatti uno dei 35 paesi che si sono astenuti all'Assemblea generale dell'Onu nel voto per la risoluzione di condanna della decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele.