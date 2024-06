Exit poll Europee: in Francia stravince il partito di Le Pen. Crolla Macron, discorso in serata. In Austria e Germania bene l'ultradestra

Elezioni Europee 2024, i risultati in diretta da tutti i Paesi. L'intera Europa è coinvolta dal turno elettorale, che riguarda in tutto 21 Paesi e oltre 400 milioni di elettori. Questa sera i primi risultati con gli exit poll a urne chiuse. Gli exit poll nazionali saranno pubblicati da ciascuno Stato membro dopo la chiusura dei seggi e confluiranno nella grande sala stampa allestita nell'emiciclo di Bruxelles, dove sono attesi più di mille giornalisti provenienti da 90 Paesi. In Italia le urne si chiudono alle 23, ma ogni Paese ha i suoi orari.